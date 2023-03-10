Отец, мать и младенец погибли в страшном ДТП в Казахстане

Опубликовано: 20:12, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Полиция Казахстана

Ужасное ДТП произошло накануне в Атырауской области. Из-за лобового столкновения двух машин погибла целая семья - отец, мать и дочка, причем девочке не было и года. Еще три человека пострадали.

Семья из трех человек - отец, мать и ребенок - погибли в автокатастрофе в Атырауской области. О трагедии рассказали в полиции Казахстана.

ЧП случилось на трассе в Астрахань. Лоб в лоб столкнулись УАЗ и "Лада Ларгус".

Жертвы и пострадавшие

В результате травмы, не совместимы с жизнью, получили мужчина 1990 г.р. и его пассажиры - женщина 1994г.р. и девочка 2022 г.р. Оказалось, что погибли члены одной семьи - отец, мать и дочь.

Еще три человека пострадали, они ехали в качестве пассажиров в УАЗе. С различными травмами раненые были отвезены в областную больницу.