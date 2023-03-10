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Закон об иноагентах: власти Грузии признали ошибку

Закон об иноагентах: власти Грузии признали ошибку
Закон об иноагентах нельзя было принимать в текущей ситуации, заявил депутат от "Грузинской мечты". По словам Георгия Кахиани, вина в том, какое развитие получили события, лежит на правящей партии.

Бурная общественная реакция на закон об иноагентах в Грузии объясняется ошибкой правящей партии "Грузинская мечта", такое мнение выразил депутат парламентского большинства Георгий Кахиани.

Он признал, что при столь негативном отношении общества к законопроекту принимать его было нельзя.

"Но не потому, что по своему содержанию законопроект не соответствует нашим нынешним интересам. А потому, что, по всей видимости, мы не смогли донести до общественности то, чему служил этот закон"

— Георгий Кахиани

Парламентарий также выразил мнение, что свою лепту, причем негативную, внесла и дезинформация.

Суть закона об иноагентах в Грузии

Суть закона об иноагентах в Грузии

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