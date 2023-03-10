Евро и доллар сегодня на торгах взяли новый психологический барьер

Опубликовано: 19:06, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня вечером на торгах на Московской бирже евро впервые с апреля 2022 года поднялся выше 81 рубля, а доллар преодолел планку в 76 рублей.

Курс евро на Московской бирже сегодня вечером поднялся выше 81 рубля – это произошло впервые с апреля минувшего года, следует из данных торгов.

Евро расчетами "завтра" на 18:18 мск рос на 0,96%, на 75 копеек, до 81,02 рубля. В то же время курс доллара рос на 0,28%, на 21 копейку, до 76,06 рубля, передает ТАСС.

Выросла в цене и китайская валюта – сейчас юань стоит дороже на 0,94%, или на 10 копеек, 10,96 рубля.