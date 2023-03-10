Суть закона об иноагентах в Грузии

Опубликовано: 18:12, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Закон об иноагентах в Грузии - что это такое и почему он вызвал протесты? Рассказываем, что он означает и почему власти отозвали уже принятый документ.

Закон об иностранных агентах расколол грузинское общество. Он вызвал массовые акции протеста, в которых участвовали десятки тысяч человек и которые закончились беспорядками. В результате пострадали как сами демонстранты, так и полицейские, а закон в итоге был отозван из парламента.

Так кто такие иноагенты и в чем суть закона о них?

Кто предложил закон об иноагентах в Грузии

Закон об иностранных агентах был разработан и предложен общественных движением "Сила народа". Оно было создано в августе 2022 года депутатами Созаром Субари, Дмитрием Хундадзе, Михаилом Кавелашвили и Гурамом Мачарашвили, которые ранее вышли из правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Впрочем, все они остались в составе парламентского большинства.

Какие законы об иностранных агентах были предложены в Грузии

Первый законопроект назывался "О прозрачности иностранного влияния". Никакого второго варианта сначала не планировалось, однако после бурной реакции со стороны грузинского общества и западных политиков та же "Сила народа" решила для наглядности разработать еще один законопроект, практически полностью "списав" его с американского Закона о регистрации иноагентов, он же FARA.

Предполагалось, что на его фоне станет очевидна мягкость "грузинского" варианта.

Чем отличаются законопроекты

Грузинский вариант в целом менее жесток, чем американский.

Кто может стать иноагентом

Основное отличие - в грузинском варианте иноагентом не может быть физическое лицо, то есть человек. Статус могут получить только некоммерческие юрлица и СМИ. В американском варианте иностранным агентом могут признать любые физические и юридические лица, а также СМИ.

Сумма зарубежного дохода для признания иноагентом

В версии, взятой у США, статус иноагента присваивается независимо от суммы, полученной из-за рубежа, она может быть любой. В грузинском варианте иностранный доход должен превышать 20% от общего.

Наказания для иноагентов

За нарушения положений закона в грузинском законопроекте не предусматривается уголовное наказание. В американском же уголовное преследование входит в число возможных мер против его нарушителей.

Наименование агента

Показательная деталь: в грузинском варианте, в отличие от американского, не используется слово "иностранный агент". Вместо него применяется словосочетание "агент иностранного влияния". Таким образом авторы стремились избежать стигматизации.

Протесты

Расчет авторов закона не удался. Более жесткая версия не помогла изменить впечатление о первоначальном законопроекте. После принятия грузинского варианта в Тбилиси у парламента произошли массовые беспорядки, десятки человек пострадали или были задержаны. Недовольство ситуацией выразили и западные партнеры. В итоге еще не принятый вариант был отозван, принятый - провален во втором чтении.