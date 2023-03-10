Зачем армянская оппозиция поддержала беспорядки в Грузии?

Опубликовано: 17:52, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В прямом эфире передачи "Формула смысла" на "Соловьев LIVE" телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов обсудили поддержку, которую армянская оппозиция оказала беспорядкам в Грузии.

Армянская оппозиция подписала совместное обращение в поддержку партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", устроившую во вторник и среду массовые беспорядки в Тбилиси против принятия закона об иноагентах. Телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов в эфире передачи "Формула смысла" на "Соловьев LIVE" объяснили причины, побудившие политические элиты в Армении выступить за смену власти в соседней Грузии.