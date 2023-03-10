Столичный регион ждет очередной мартовский погодный катаклизм

Сегодня ночью на столичный регион обрушатся мощные снежные заряды, ветер усилится до 20 метров в секунду и закружит метель. Это спровоцирует гололедицу и снежные заносы, сообщили в Московском метеобюро.
Комплекс городского хозяйства Москвы и области уже готовится к отражению ночного удара снежной стихии, городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодой. В случае необходимости на уборку снега выйдет весь парк имеющейся в наличии у коммунальщиков техники, заверили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, передает ТАСС.
Автомобилистов уже попросили без необходимости не выезжать на личном транспорте, а если избежать этого нельзя, то им следует быть внимательными на дороге в непогоду, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.