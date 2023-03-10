Почему армянская оппозиция поддержала беспорядки в Грузии? 

Опубликовано: 17:26, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и эксперт "Валдая" Фархад Ибрагимов обсудили сегодня поддержку, оказанную армянской оппозиции беспорядкам в Грузии. В эфире передаче "Формула смысла" на "Соловьев LIVE" они объяснили причины, побудившие политические элиты в Армении выступить за смену власти в соседней Грузии.

Армянская оппозиция в эти дни удивила все постсоветское пространство, когда подписала совместное обращение в поддержку партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", устроившую во вторник и среду массовые беспорядки в Тбилиси против принятия закона об иноагентах. Эту немаловажную деталь происходивших в течение недели событий на Южном Кавказе в прямом эфире передачи "Формула смысла" на канале "Соловьев LIVE" обсудили телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.

Гия Саралидзе прежде всего обратил внимание на уникальность такой ситуации, когда какая-то часть политической элиты Армении выступила фактически против властей Грузии. "На любые кризисы, подобные тому, что сейчас происходят в Грузии, региональные страны реагируют очень остро, понимая хрупкость того построения, которое существует на Южном Кавказе. Впервые за то время, что я слежу за этим регионом, я увидел, как пускай не официальная власть, а оппозиция Армении вмешалась во внутренние дела Грузии", - сказал он.

"Я имею в виду выступление армянской оппозиции с открытым письмом, они подписали целое обращение в поддержку тех действий радикальной оппозиции, которые в эти дни разворачивались в Тбилиси. Я, честно говоря, такого не припомню, чтобы кто-то даже из оппозиционных сил стран Южного Кавказа таким образом выступал", - подчеркнул телерадиоведущий.

Фархад Ибрагимов согласился с ним в том, что такого раньше не было, и пояснил, что армянская оппозиция работает в одной команде с грузинской. "Оппозиция сама по себе любит консолидироваться в некоторых странах для того, чтобы оказывать взаимную поддержку. Мы же видели, как себя повел Зеленский, который начал решать за грузин, куда им вступать и частью какого интеграционного общества им быть. На самом деле это все показывает, что они взаимодействуют, ведут планомерную активную работу по тому, как оторвать страны от нас", - отметил он.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Все это делается ради того, чтобы насолить России. То, что мы видим сегодня в Грузии, свидетельствует о том, что они хотят разделить грузинское общество по полной программе. Им нужно было найти какой-то определенный повод, и его нашли, им стал закон об иноагентах – при том, что ровно такой же закон существует в США, действует с 1938 года. Но выступает посол США в Грузии и говорит, мол, нам такой закон принимать можно, а вот вам нельзя. Тут же выступают оппозиционеры в Армении и в других странах, начинают поддерживать, говорить властям Грузии: "Зачем вы сейчас начинаете себя так резко вести? Надо же двигаться в сторону Запада"", - поведал эксперт "Валдая".

Таким образом, армянская оппозиция показала, что тоже действует по указке Запада. "Это псевдолиберальные идеи и теории, которые они пытаются всему миру навязать. Когда они где-то видят определенное сопротивление, то начинают вести себя таким вот образом. Поэтому в данном случае я ничему не удивлен. Если бы они повели себя как-то более адекватно, тогда да, но о какой адекватности здесь в принципе может идти речь? Я убежден в том, что все было заранее запланировано, разработано в масштабе целой дорожной карты. Просто они долгое время искали повод. Если бы не подвернулся закон об иноагентах, взяли бы что-то другое", - заключил Фархад Ибрагимов.