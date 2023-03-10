Су чершенбеси: традиции Вторника воды в Азербайджане

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый вторник из череды илахыр чершенбе перед Новрузом носит название Су чершенбеси, или Вторник воды. Считается, что в этот день просыпается в преддверии весны первая из стихий - вода. Именно ей посвящены все традиции этого праздника.

Подготовка к самому долгожданному празднику года - Новрузу - в Азербайджане начинается за месяц до прихода весны. Четыре недели в ожидании Новруза проходят быстрее и веселее благодаря вторникам - илахыр чершенбе. Самым первым отмечается Су чершенбеси, или Вторник воды.

До наступления весны должны проснуться четыре стихии - вода, огонь, воздух и земля. Каждой из них соответствует один из вторников "серого месяца" Бозай: первым приходит Су чершенбеси, затем наступают Од чершенбе и Йел чершенбеси, а завершает череду последний вторник, Торпаг чершенбеси.

В Азербайджане с наступления Вторника воды начинается обратный отсчет до Новруз байрама.

Почему отмечаются вторники перед Новрузом?

Вторник в тюркской мифологии - священный день. Согласно священных писаниям, сотворение мира началось именно на второй день. Поэтому праздники возрождения стихий в Азербайджане принято отмечать по вторникам.

Есть мнение, что названия, связанные с различными силами природы, предпраздничные вторники получили не сразу. Некоторые ученые говорят о таких оригинальных названиях чершенбе: ложный вторник, вторник-сплетница, мертвый (черный) вторник, последний вторник. Первый чершенбеси также называют иногда цветочный, изначальный, прекрасный, также говорят Эзел чершенбе, Сулар Новрузу, Эввел чершенбе, Гозяль чершенбе, Гюль чершенбе.

Истоки Су чершенбеси

Первый вторник - Вторник воды наступает за четыре недели до Новруза. Первым делом всевышний создал воду, верили предки. Поверья гласят, что в этот день обновляется вода, стоячие воды приходят в движение. Начинается пробуждение природы, от зимней спячки просыпается скованная льдом вода. Ручьи талой воды сходят с горных склонов, наполняют реки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вода - неотъемлемая часть жизни, символ чистоты и свежести, обновления. Во всех мифологических текстах вода выступает как священный объект веры и ассоциируется с жизнью.

Что принято делать в водный вторник?

Конечно, вода - символ очищения, поэтому в этот день принято устраивать генеральную уборку, отмывать, отчищать весь дом. Традиционно в селах пока женщина убирает дом, мужчина занят садом, починкой загона для скота и другими хозяйственными делами.

Обязательно во Вторник воды посетить хамам - традиционную баню. Ведь суть первого вторника состоит в чистоте и обновлении.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На рассвете принято ходить за водой. Считается, что вода, по которой скользнул луч света этим утром, обновленная и может исполнять желания. Обычно люди загадывают, чтобы год был таким же прозрачным и светлым как вода.

В современном мире наличие водопровода не мешает совершать символическое умывание на восходе солнца во Вторник воды, а также окроплять друг друга чистой водой.

Традиции первого вторника

Ускорить пробуждение мира и таяние льдов призваны костры. Именно на Су чершенбеси в Азербайджане разводят первые предпраздничные костры. Также костры в конце зимы призваны продлить световой день, помочь свету победить тьму, приблизить день весеннего равноденствия. Через костры принято прыгать, считается, что огонь помогает очиститься от бед, болезней и невзгод.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прыгать в Су чершенбеси принято и через текущую воду, это также помогает обновиться в ожидании новой весны.

В этот день принято угощать соседей сладостями и начинать утро со сладкого, за завтраком нужно съесть хотя бы ложку меда.

В Су чершенбеси на столе обязательно должна быть вода. Хорошей приметой считается, если вода прольется - год будет богатый и изобильный. Водой в этот день нужно наполнить как можно больше сосудов в доме, чистая прозрачная вода должна быть налита до краев.

Водный вторник - первый предвестник весны, время начинать приготовления к празднику Новруз, в том числе время высаживать семени.

Как вырастить семени к Новрузу?

Символ Новруза - семени, или сямяни, молодые ростки пшеницы, выращиваемые дома, начинают высаживать в первый вторник. Чтобы вырастить семени, нужно замочить горсть пшеницы, со словами "Сямяни, меня храни, каждый год буду растить тебя" (Səməni, saxla məni, ildə göyərdərəm səni). Эта традиция связана с надеждой на богатый урожай в новом году.

Церемония приготовления семени называется сямяни тойу, что переводится как "свадьба сямяни". В торжественном ритуале могут участвовать только женщины. "Колдуя" над зернами пшеницы они поют песни и танцуют. По древним поверьям, семени может избавить женщину от бесплодия. Ритуал выглядит так: на голову женщине ставится блюдо с ростками семени, в него льют воду, а другая женщина "прорезает" струю воды ножницами и произносит заговор.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Семени, посаженные в первый вторник, можно будет украсить красной лентой в третий вторник. Молодые зеленые ростки - важный атрибут праздника Новруз байрамы.

Что на столе на Су чершенбеси?

Праздничный ужин в прекрасный вторник включает традиционные национальные блюда, сладости и, непременно, чистую воду. Из полного воды кувшина, который обязательно должен стоять на столе, сделать глоток должны все члены семьи.

Предпочтение в этот день отдается мучным блюдам, хозяйки готовят аришту - домашнюю лапшу, хашил - вид пшеничной каши и другие угощения. На стол также традиционно ставят сухофрукты.

Поздравления

В этот день принято желать друг другу счастья и всего самого доброго. "Пусть твоя жизнь будет долгой и чистой!" - так звучит традиционное поздравление.

"Су чершенбеси мубарек!" - говорят в Азербайджане. И начинают готовиться к весеннему празднику Новрузу.