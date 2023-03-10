12 лайфхаков: как выбрать место для отпуска

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Приближается сезон отпусков, и многие уже планируют отдых. В связи с последними политическим событиями все популярнее становятся туры по России, но и многие зарубежные направления открыты. Нас традиционно ждут Турция, Египет, Абхазия, Азербайджан, Грузия, Армения, ОАЭ, Иран, Таиланд, Вьетнам и Лаос…Но как определиться, куда поехать?

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, куда россияне собираются в отпуск.Соглашения об отмене виз для туристов Россия готовит с 11 странами мира.

Мы предлагаем 12 советов на все сезоны. Так что стартовать можно уже сейчас, тем более впереди майские праздники. Официально россияне будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая и с 6 по 9 мая.

Учитывайте сезон

Один из лучших способов выбрать пункт назначения для путешествия - начать с выбора времени для поездки. Если вы определились с месяцем, это станет вашей отправной точкой. Например, с мая по октябрь во многих частях Северного полушария тепло и сухо, в то время как в странах Южного полушария в это время часто бывает сезон дождей или зима, и наоборот. Стоит составить краткий список желаемых направлений, исходя из примерного прогноза погоды в предполагаемые даты вашей поездки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Определите бюджет

Обязательно стоит рассчитать бюджет на поездку, это тоже поможет при выборе пункта назначения. Например, хотя $30 долларов в день может хватать в Таиланде, но в других, даже азиатских странах, вам может понадобиться больше. Знание того, сколько вы готовы потратить в отпуск и на сколько вы уезжаете, важная часть планирования.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мониторьте цены на авиабилеты заранее

Когда путешественники разрываются между несколькими пунктами назначения, стоит уделить время отслеживанию цен на билеты. Мониторинг цен по каким-то двум-трем желанным направлениям может стать решающим фактором при выборе места, так как можно застать снижение стоимости билетов на самолет или поезд.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не забывайте про визовые и коронавирусные требования

Некоторые страны оформляют разрешение на въезд уже на границе, для посещения других необходимо озаботиться получением визы сильно заранее. Кроме того, стоит следить, чтобы срок действия загранпаспорта не закончился во время поездки. Также надо помнить, что пока еще не все страны отменили ковидные ограничения на въезд, так что может понадобиться сертификат о вакцинации или сдача ПЦР-теста. В этих вопросах следует доверять только официальным источникам.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подумайте, как долго вы готовы лететь

В зависимости от продолжительности отпуска стоит учитывать то, как долго придется добираться до места назначения. Те, кто отправляется в недельную поездку, скорее всего, не захотят лететь через полмира, в то время как те, у кого есть 2-3 недели отпуска, не всегда будут возражать против более длительного перелета. Для более короткой продолжительности поездки стоит рассмотреть варианты поближе.

Выбор за чем-то новым или привычным?

Некоторым нравится каждый год возвращаться в одно и то же место, в то время как другие путешественники ищут новых впечатлений при любой возможности. Стоит спросить себя, хочется чего-то знакомого и комфортного, или вы готовы шагнуть в неизвестность и открыть для себя новое направление.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узнайте планы семьи или друзей

Всегда полезно узнать, есть ли у близких друзей или членов семьи намерения тоже куда-то поехать. В любом случае, путешествие с близкими будет куда приятнее. Когда уже есть несколько вариантов, стоит прислушаться к идеям ближайшего окружения.

Изучите информацию о каждом варианте

После составления списка возможных направлений стоит изучить их подробнее. Важно узнать про культуру, главные достопримечательности, национальную кухню. Также проверьте, нужны ли прививки, достаточно ли у вас времени до отъезда, чтобы их сделать, и сколько это стоят.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проконсультируйтесь со своим трэвел-вишлистом

За идеями для поездок следует обратиться к своему вишлисту путешественника, а если его нет, то сначала составить (ведь мечтать о путешествиях так приятно). Трэвел вишлист - это четкое представление о том, какие направления и впечатления наиболее важны для человека, это может помочь ему расставить приоритеты. Если какая-то страна или город встречается в этом списке не раз, то на них стоит обратить внимание.

Примите во внимание советы путешественникам

Не все направления рекомендуются для посещения. Обычно МИД России публикует рекомендации российским туристам. Если в каких-то местах наблюдается нестабильная обстановка или высокий уровень преступности, осмотрительнее будет выбрать более безопасные направления.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Изучите тренды

Наблюдение за трендами в сфере путешествий и туризма тоже может помочь с выбором места для отдыха. Можно изучить афиши особых мероприятий или фестивалей и скорректировать время посещения. А путешественникам, предпочитающим уединение, изучение тенденций в сфере туризма может помочь избежать лишних толп.

Определитесь с целью поездки

Задайте себе вопрос: "Чего я жду от отпуска?" Хотите ли в первую очередь смотреть потрясающие пейзажи и природные достопримечательности, или предпочитаете ходить по улочкам старого города и сидеть в уютных кофейнях. А может быть вы ждете отпуск, чтобы просто расслабиться и отдохнуть, или устроить гастрономический тур и с головой погрузиться в новую культуру.