Оппозиционеры завершили акцию возле здания парламента в Тбилиси

Опубликовано: 14:40, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Грузии закончилась акция оппозиционеров возле здания парламента. После того, как стало известно о том, что депутаты отозвали законопроект об иноагентах, демонстранты начали расходиться по домам.

Возле здания парламента в Тбилиси закончилась акция оппозиции. Она проходила параллельно с пленарным заседанием, на котором депутаты голосовали против законопроекта об иноагентах. Демонстранты встретили овациями информацию о том, что законопроект отозван. После этого она начали покидать территорию.



Акции протеста в грузинской столице начались во вторник и продолжались три дня. Для разгона митингующих правоохранители использовали слезоточивый газ и водометы. На фоне волнений власти Грузии решили отозвать проекты об иноагентах и пообещали не возвращаться к нему в будущем.

Также стало известно, что МВД выпустило на свободу всех тех, кто был задержан на протестных акциях.