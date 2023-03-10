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Оппозиционеры завершили акцию возле здания парламента в Тбилиси

Оппозиционеры завершили акцию возле здания парламента в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В столице Грузии закончилась акция оппозиционеров возле здания парламента. После того, как стало известно о том, что депутаты отозвали законопроект об иноагентах, демонстранты начали расходиться по домам.

Возле здания парламента в Тбилиси закончилась акция оппозиции. Она проходила параллельно с пленарным заседанием, на котором депутаты голосовали против законопроекта об иноагентах. Демонстранты встретили овациями информацию о том, что законопроект отозван. После этого она начали покидать территорию.

Акции протеста в грузинской столице начались во вторник и продолжались три дня. Для разгона митингующих правоохранители использовали слезоточивый газ и водометы. На фоне волнений власти Грузии решили отозвать проекты об иноагентах и пообещали не возвращаться к нему в будущем.

Также стало известно, что МВД выпустило на свободу всех тех, кто был задержан на протестных акциях.

Закон об иноагентах принят в Грузии

Закон об иноагентах принят в Грузии

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