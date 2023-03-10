Опубликовано: 14:00, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К запрету на въезд российских журналистов и медиаменеджеров в Армению в Кремле отнеслись негативно. Там заявили, что такие инциденты не должны мешать отношениям Москвы и Еревана.

Запреты на въезд медиаменеджеров и журналистов из России не должны мешать российско-армянским отношениям, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Ереван запретил журналистам Араму Габрелянову и Маргарите Симоньян, а также российскому политику Константину Затулину въезд в Армению. Они попали в список нежелательных лиц.

По словам Пескова, подобные инциденты Москва воспринимает с негативом. При этом он подчеркнул, что подобные случаи не должны мешать двусторонним отношениям и выразил надежду, что в будущем Россия и Армения будут избегать подобные инциденты.