К запрету на въезд российских журналистов и медиаменеджеров в Армению в Кремле отнеслись негативно. Там заявили, что такие инциденты не должны мешать отношениям Москвы и Еревана.
Запреты на въезд медиаменеджеров и журналистов из России не должны мешать российско-армянским отношениям, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее Ереван запретил журналистам Араму Габрелянову и Маргарите Симоньян, а также российскому политику Константину Затулину въезд в Армению. Они попали в список нежелательных лиц.
По словам Пескова, подобные инциденты Москва воспринимает с негативом. При этом он подчеркнул, что подобные случаи не должны мешать двусторонним отношениям и выразил надежду, что в будущем Россия и Армения будут избегать подобные инциденты.