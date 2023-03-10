Россия вошла в число лидеров по турпотоку в Израиль

Опубликовано: 13:15, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турпоток из России в Израиль в начале 2023 года стал третьим, обойти российских туристов смогли лишь американцы и французы. При этом число туристов из России, отдохнувших в стране, приблизилось к рекордным показателям.

Россия в январе-феврале этого года обеспечила Израилю третий по величине турпоток - за два месяца страну посетили 35,8 тыс российских туристов.

Всего, сообщает Минтуризма Израиля, за два месяца в стране побывали 564,4 тыс иностранцев, на 10% меньше показателей допандемийного 2019 года. В Израиле отдохнули 147 тыс гостей из США, 37,3 тыс туристов из Франции, 35,8 тыс граждан России.

При этом турпоток из России оказался на 9% ниже начала 2019 года - тогда был установлен рекорд по въездному туризму россиян в Израиль.