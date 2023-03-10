МВД Грузии выпустило на свободу всех задержанных на акциях протеста

Опубликовано: 10:20, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В Грузии выпустили на свободу граждан, задержанных в ходе последних протестных акций, сообщает МВД. Всего в ходе протеста правоохранителями были задержаны свыше 130 человек.

Очередная акция протеста, начавшаяся вечером 9 марта возле здания парламента Грузии в Тбилиси, завершилась за полночь. В отличие от протестов 7 и 8 марта, вчерашняя акция получилась мирной. Демонстранты праздновали решение властей отозвать законопроект об иностранных агентах. При этом они требовали у парламента в максимально короткие сроки проголосовать против данной инициативы и выпустить на свободу всех задержанных.

Накануне вечером в МВД Грузии сообщили, что отпустили тех, кто был задержан в ходе последних акций протеста. В ведомстве уточнили, что часть граждан предстала перед судом, а остальных освободили по окончанию срока пребывания в следственном изоляторе.

Напомним, акции протеста в Тбилиси длились три дня. За первые два дня правоохранители задержали более 130 человек. Для разгона митингующих полицейские применяли слезоточивый газ и водометы. На фоне волнений "Грузинская мечта" сообщила утром в четверг, что отзывает проекты об иноагентах, однако для того, чтобы завершить процедуры отзыва нужно провалить проект. В правящей партии пообещали, что сделают это и в дальнейшем не будут возвращаться к рассмотрению законопроекта.