Опубликовано: 12:25, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Согласно новым данным по коронавирусу, в России вирус подхватили еще 10 311 человек, госпитализация потребовалась 1 643 пациентам. В Москве и Петербурге заболеваемость находится на одном уровне.

В России сообщается о 10 311 новых случаях ковид.

За сутки больше всего заразившихся обнаружили в Москве - 1 327, Санкт-Петербург сообщает о 1 291 инфицированном, Подмосковье - о 126. В Краснодарском крае вирус нашли у 265 человек, на Ставрополье заразились 94 человека, в Крыму - 58. В Дагестане положительный тест на коронавирус сдали 6 человек, в Кабардино-Балкарии ковид подтвердился у 37 жителей, в Адыгее заразились 13 человек, в Карачаево-Черкесии - 15, в Северной Осетии и Ингушетии - по 3 новых инфицированных. Единственный случай заражения установлен в Чечне.

В больницы на лечение направлены 1 643 заболевших. За сутки с вирусом справились 14 663 человека, с начала пандемии - 21 774 431 человек. Умерли еще 44 пациента, за все время 396 597 человек стали жертвами вируса. Общее число случаев заболевания в стране достигло 22 398 867.