"Карабах" и тбилисское "Динамо" улучшили свои позиции в рейтинге IFFHS

Опубликовано: 11:12, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт ФК "Карабах"

IFFHS представила новый клубный рейтинг по итогам февраля. Агдамский "Карабах" поднялся в нем на семь строчек и теперь занимает 62-е место. Улучшило свои позиции и тбилисское "Динамо", которое перебралось с 295-го на 289-е место. Ереванский "Пюник" утратил несколько строчек и располагается на 157-м месте.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала обновленный клубный рейтинг. В список из 300 клубов вошли три команды из стран Южного Кавказа – "Карабах" (Азербайджан), "Пюник" (Армения) и "Динамо" Тбилиси (Грузия).

Свои позиции в новом табеле о рангах улучшили "Карабах" и "Динамо". Агдамцы поднялись с 69-го на 62-е место, а тбилисская команда переместилась c 295-го на 289-е. "Пюник" несколько ухудшил свои позиции и сейчас располагается на 157-й строчке.

В новом рейтинге также присутствуют один иранский, два украинских и три турецких клуба. "Истанбул Башакшехир" (Турция) находится на 91-м месте (ранее 78-е), "Трабзонспор" (Турция) – на 112-м (ранее 115-е), "Сивасспор" (Турция) – на 129-м (ранее 135-е), "Фулад" (Иран) – на 197-м месте (ранее 212-е), донецкий "Шахтер" (Украина) – на 201-м (ранее 303-е), "Галатасарай" (Турция) – на 206-м (ранее 204-е), "Днепр-1" (Украина) – на 246-м (ранее 295-е).

Возглавляет февральский рейтинг "Фламенго" (Бразилия). На втором месте находится "Реал" Мадрид (Испания), на третьем – "Палмейрас" (Бразилия). В топ-10 также входят: "Бенфика" (Португалия); "Ливерпуль" (Англия); "Манчестер Сити" (Англия); "Порту" (Португалия); "Индепендьенте дель Валье" (Эквадор); "Аль-Ахли" (Египет); "Интер" (Италия).

Напомним, ранее УЕФА представил свой обновленный рейтинг сборных. Российская команда заняла в нем 23-ю строчку.