Ребенок отравился лекарствами в Дагестане

Двухлетняя девочка отравилась дедушкиными таблетками в Дагестане. Она госпитализирована
В дагестанском селе Уцмиюрт двухлетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, съела лекарства дедушки.
Девочку с таблетками в руках обнаружила мать, она же отвезла ребенка в больницу. По дороге в медучреждение состояние девочки начало ухудшаться. В настоящее время жизнь девочки вне опасности.
Медики сообщили об инциденте сотрудникам полиции. Правоохранители составили на родителей пострадавшей девочки административный протокол.