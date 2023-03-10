Ребенок отравился лекарствами в Дагестане

Опубликовано: 11:20, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Двухлетняя девочка отравилась дедушкиными таблетками в Дагестане. Она госпитализирована

В дагестанском селе Уцмиюрт двухлетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, съела лекарства дедушки.

Девочку с таблетками в руках обнаружила мать, она же отвезла ребенка в больницу. По дороге в медучреждение состояние девочки начало ухудшаться. В настоящее время жизнь девочки вне опасности.

Медики сообщили об инциденте сотрудникам полиции. Правоохранители составили на родителей пострадавшей девочки административный протокол.