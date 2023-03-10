До саммита НАТО: Турция, Швеция и Финляндия снова проведут встречу

Опубликовано: 9:53, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители Турции, Швеции и Финляндии до июльского саммита НАТО намерены провести очередную встречу по вопросу вступления двух северных стран в альянс. Будут обсуждаться новые шаги, реализованные в рамках трехстороннего меморандума.

Новая встреча Турции, Швеции и Финляндии по вступлению скандинавских стран в Североатлантический альянс состоится до саммита НАТО в июле. Решение было принято накануне рамках очередного раунда трехсторонних консультаций.

Альянс информирует, что 9 марта в Брюсселе представители Анкары, Стокгольма и Хельсинки провели консультации по уже реализованным шагам в рамках трехстороннего меморандума. Три страны устранили взаимные ограничения на поставки оружия, нарастили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, Швеция на пути в НАТО планирует ужесточить антитеррористическое законодательство, в том числе против Рабочей Партии Курдистана (РПК).

Новый этап трехсторонних консультаций решено провести до июльского саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе.

Заявки на членство в альянсе Швеции и Финляндии не ратифицировали только Турция и Венгрия. Генсек НАТО, который также участвовал во встрече 9 марта, отмечает, что пока нет никаких гарантий по срокам вступления двух стран в альянс. Он допускает, что Швеция может быть принята в НАТО позже Финляндии.