До саммита НАТО: Турция, Швеция и Финляндия снова проведут встречу

Новая встреча Турции, Швеции и Финляндии по вступлению скандинавских стран в Североатлантический альянс состоится до саммита НАТО в июле. Решение было принято накануне рамках очередного раунда трехсторонних консультаций.
Альянс информирует, что 9 марта в Брюсселе представители Анкары, Стокгольма и Хельсинки провели консультации по уже реализованным шагам в рамках трехстороннего меморандума. Три страны устранили взаимные ограничения на поставки оружия, нарастили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, Швеция на пути в НАТО планирует ужесточить антитеррористическое законодательство, в том числе против Рабочей Партии Курдистана (РПК).
Новый этап трехсторонних консультаций решено провести до июльского саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе.
Заявки на членство в альянсе Швеции и Финляндии не ратифицировали только Турция и Венгрия. Генсек НАТО, который также участвовал во встрече 9 марта, отмечает, что пока нет никаких гарантий по срокам вступления двух стран в альянс. Он допускает, что Швеция может быть принята в НАТО позже Финляндии.