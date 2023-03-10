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Володин заявил, что Грузия упустила шанс на суверенитет

Володин заявил, что Грузия упустила шанс на суверенитет
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что Грузия, отклонив законопроект об иноагентах лишила себя шанса на суверенитет. Принятие закона, по словам Володина, было неприемлемым для США

Грузия, отклонив законопроект об иноагентах, пошла на поводу у США и тем самым лишилась шанса на суверенитет. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Далее он пояснил, что, если бы в стране был утвержден этот законопроект, то Грузия бы получила право контроля за средствами, которые поступают в республику из-за рубежа, на финансирование оппозиции, средств массовой информации и общественных организаций, критикующих действия властей.

Однако, по словам Володина, принятие этого законопроекта было неприемлемым для США, так как он ограничивал влияние американских властей на внутриполитическую жизнь страны.

Володин подчеркнул, что сняв законопроект с рассмотрения, власти страны лишили Грузию шанса на суверенитет.

Напомним, что в Тбилиси проходили многочисленные акции протеста после одобрения парламентом страны законопроекта об иноагентах в первом чтении.

 

Кто стоит за протестами в Грузии?

Кто стоит за протестами в Грузии?

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