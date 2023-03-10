В Москве будет облачно и снежно

Опубликовано: 8:54, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синоптики прогнозируют, что в Москве в пятницу ожидаются небольшой снег, гололедица и до четырех градусов ниже нуля. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба

Согласно прогнозу Гидрометцентра России. Сегодня в столичном регионе будет облачно с прояснениями, небольшой снег и гололедица. Столбики термометров днем покажут около четырех градусов мороза, в ночные часы – до минус 13.

В Московской области днем около минус шести, ночью до 15 мороза, местами возможно – 19 градусов. Ветер северный 5-10 м/с.

Прогноз погод на выходные в Москве

В субботу и воскресенье в столичном регионе будет от нуля до четырех градусов тепла. В субботу возможен снег, в воскресенье - снег с дождем. Столбики термометров в ночные часы покажут от нуля до минус трех градусов.