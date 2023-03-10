Курс доллара ускорил рост

Опубликовано: 7:55, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ходе открытия торгов Московской биржи доллар вырос до 75,86 рубля. В свою очередь евро снизился на 22 копейки. Его курс составил 80,03 рубля

В ходе утренних торгов Московской биржи американская и европейская валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, курс доллара поднимался по сравнению с позициями закрытия предыдущих торгов на 1,5 копейки. Его стоимость составила 75,86 рубля. Евро снизился на 22 копейки, до 80,03 рубля.

Каков прогноз курса доллара на завтра?

Согласно усредненному прогнозу, завтра курс доллара составит 75, 68 рубля. Максимум стоимости американской валюты – 74,62 рубля, минимальное значение – 76,74 рубля.