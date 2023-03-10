Турцию потрясло землетрясение магнитудой 4,7

Опубликовано: 7:28, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции произошло очередное землетрясение, его магнитуда составила 4,7. Очаг сейсмособтия располагался на глубине пяти километров неподалеку от города Кайсери

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр Турции зафиксировал землетрясение на территории Турции. Его магнитуда составила 4,7.

Очаг сейсмособтия располагался на глубине пяти километров неподалеку от города Кайсери. Численность населения города составляет около 592 тыс. человек.

Данных о жертвах и разрушениях нет.

Ситуация с землетрясениями в Турции

Начиная с разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля, сейсмособтия фиксируются в Турции практически ежедневно.

По словам пострпреда программы развития ООН (ПРООН) в Турции Луизы Винтон, экономический ущерб, нанесенный ими, превышает $100 млрд.