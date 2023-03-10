В Ингушетии за год модернизируют 300 км водопроводных сетей

Опубликовано: 4:20, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ингушетии в нынешнем году собираются модернизировать три сотни километров водопроводных сетей в целях обеспечения 70 тыс местных жителей качественным водоснабжением. Республиканские власти готовы выделить на это свыше 80 млн рублей.

В Ингушетии в 2023 году на обновление водопроводных сетей общей протяженностью около 300 км потратят свыше 80 млн рублей. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах главы республики в социальных сетях.

Махмуд-Али Калиматов пояснил, что благодаря модернизации на 7,7% уменьшится аварийность инфраструктуры, а у более чем 70 тыс человек появится качественное водоснабжение.

Помимо этого, руководитель республики отметил, что власти намерены установить водозабор на реке Асса, мощность которого будет достигать 100 тыс куб метров в сутки, а также очистные сооружения в Сунже.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что в скором времени в нескольких регионах Северного Кавказа заработают единые операторы в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.