Доехать до Алаколя можно будет в удобных вагонах "Тальго"

Опубликовано: 23:43, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Поезд до озера Алаколь из Астаны, состоящий из комфортабельных вагонов, запускается в Казахстане. На маршруте Астана - Достык будут курсировать удобные вагоны "Тальго".

До озера Алаколь туристы в этом году смогут добраться на удобном поезде "Тальго" из Астаны, сообщили "Казахстанские железные дороги".

Состав будет выезжать из столицы Казахстана и прибывать в село Достык.

В прошлый сезон туристы регулярно жаловались на ужасные условия в поездах до озера, в том числе на духоту в вагонах.

В общей сложности к Алаколю ходят 11 поездов. Попасть на знаменитое озеро, кроме Астаны, можно из Алматы, а также Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

Специально для туристов

В компании также сообщили, что в 2023 году туроператоры, как и раньше, смогут использовать забронировать билеты за 180 дней до отправления, причем действует это только в отношении коммерческих поездов.

Кроме того, запланирован запуск до Алаколя из нескольких городов интермодальных маршрутов - это комплексные перевозки разными видами транспорта.

Об озере Алаколь

Алаколь - популярное среди туристов соленое озеро, расположенное в заповеднике. Его вода, в которой повышено содержание радона, обладает целебными свойствами - недаром здесь действует бальнеологический курорт Барлык-Арасан. На нем, в частности, проходят реабилитацию космонавты. Неподалеку от озера находится знаменитый перевал Джунгарские ворота.