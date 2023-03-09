Доехать до Алаколя можно будет в удобных вагонах "Тальго"

До озера Алаколь туристы в этом году смогут добраться на удобном поезде "Тальго" из Астаны, сообщили "Казахстанские железные дороги".
Состав будет выезжать из столицы Казахстана и прибывать в село Достык.
В прошлый сезон туристы регулярно жаловались на ужасные условия в поездах до озера, в том числе на духоту в вагонах.
В общей сложности к Алаколю ходят 11 поездов. Попасть на знаменитое озеро, кроме Астаны, можно из Алматы, а также Восточно-Казахстанской и Абайской областей.
Специально для туристов
В компании также сообщили, что в 2023 году туроператоры, как и раньше, смогут использовать забронировать билеты за 180 дней до отправления, причем действует это только в отношении коммерческих поездов.
Кроме того, запланирован запуск до Алаколя из нескольких городов интермодальных маршрутов - это комплексные перевозки разными видами транспорта.
Об озере Алаколь
Алаколь - популярное среди туристов соленое озеро, расположенное в заповеднике. Его вода, в которой повышено содержание радона, обладает целебными свойствами - недаром здесь действует бальнеологический курорт Барлык-Арасан. На нем, в частности, проходят реабилитацию космонавты. Неподалеку от озера находится знаменитый перевал Джунгарские ворота.