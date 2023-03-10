© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Многочисленные исследования показали, что употребление чая может помочь укрепить иммунитет и контролировать вес, уменьшить воспаление, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также этот напиток обладает многими другими преимуществами для здоровья. Однако чай может и навредить, но обо всём по порядку.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, когда чай может быть вреден.

Чай – важный элемент многих мировых культур. На Востоке его ценят лечебные свойства. История чая начинается с 2737 года до н. э., когда китайский император Шэнь Нун смешал несколько листьев растения Camellia sinensis в чашке с кипящей водой и получил напиток с приятным ароматом и интересным вкусом.

Не все чаи одинаково полезны

Белый чай

Больше всего полезных веществ в белом чае. Его получают из растения Camellia sinensis, которое растет как в Индии, так и в Китае. Он практически не подвергается обработке, поэтому сохраняет множество полезных веществ и антиоксидантов, среди которых катехины, дубильные вещества, а также ряд витаминов. Белый чай может быть полезен для очищения организма и повышения иммунитета. Также считается, что он ускоряет метаболизм, поэтому его могут рекомендовать для тех, кто хочет сбросить вес. Полезные вещества, содержащиеся в этом чае, помогают укрепить зубы, сделать их более устойчивыми к воздействию сахара и кислоты, а также помогают бороться с зубным налетом. Его также рекомендуют при стрессах и усталости, повышенном холестерине. В белом чае минимальная доза кофеина.

Что касается вреда этого чая, то самый частый совет – не злоупотреблять им, пить не более двух чашек в день. Более того, с осторожностью стоит его употреблять людям с заболеваниями желудка, гипертонией и обострением заболеваний почек.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зеленый чай

Зеленый чай так же, как и белый подвергается минимальной обработке, поэтому в его составе большое количество антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Зеленый чай положительно влияет на обмен веществ. Он также снижает риск атеросклероза, снижая уровень плохого холестерина, положительно влияет на печень и поджелудочную железу, повышает работоспособность.

Зеленый чай не следует пить больше двух-трех чашек в день. Более того, из-за тонизирующих свойств зеленого чая, его не стоит пить перед сном, особенно людям, страдающим бессонницей. С осторожностью стоит отнестись к этому чаю людям с пониженным давлением, так как зеленый чай может его понизить еще больше. При болезнях ЖКТ (особенно при обострении) также лучше пить его с осторожностью.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Травяные чаи

Если быть совсем точными, то травяной чай – это, скорее, отвар, который содержит травы, специи, фрукты или другие растения. Многие считают именно этот вид напитка самым полезным. Самым известным видом травяного чая считают ромашковый. В его состав входит ряд полезных антиоксидантов и витаминов, которые положительно влияют на организм. Так, ромашковый чай обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, имеет успокаивающий эффект, полезен при заболеваниях ЖКТ, положительно влияет на иммунитет. Ромашковый чай также разрешено пить детям. Безопасен он и для младенцев. Однако его нельзя пить беременным и аллергикам. Также не следует пить ромашку тем, у кого есть проблемы со свертываемостью крови. Более того, не стоит пить такой чай людям, которые принимают успокоительные или мочегонные препараты, так как ромашка может усилить их действие.

Следует упомянуть еще один напиток, который, возможно, не так хорошо известен. Речь идет о ройбуше (или же ройбосе). Он получил такое название в честь кустарника в Южной Африке. Появлением этого напитка мы обязаны южноафриканскому племени, которое использовало его в качестве лекарства, а также освежающего напитка. Ройбуш обладает большим количеством антиоксидантов, полезных веществ и витаминов, а также в нем нет кофеина. Информационные порталы пестрят внушительными списками полезных свойств этого напитка:

можно пить на всех этапах беременности (например, напиток снижает риск анемии) можно пить детям полезен при диабете (считается, что он нормализует уровень глюкозы) способствует сжиганию калорий очищает организм укрепляет иммунитет снимает спазмы применяют для лечения кожных заболеваний, уменьшения темных кругов под глазами (все это делают в виде примочек) положительно влияет на волосы (считается, что ополаскивание волос после мытья головы отваром ройбуша смягчит кожу головы и стимулирует рост волос)

Однако к ройбушу всё-таки стоит с осторожностью отнестись людям с заболеваниями ЖКТ и аллергикам. Также следует отметить, что полезен именно настоящий ройбуш.

Употребление большого количества чая может нанести вред здоровью так же, как и употребление его некачественных видов. В любом случае, прежде чем включить любой чай из вышеуказанных в свой рацион, следует проконсультироваться со своим врачом.