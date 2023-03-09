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В Тель-Авиве произошел теракт

В Тель-Авиве произошел теракт
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Тель-Авиве неизвестный открыл огонь по митингующим, пострадали три человека. Власти и полиция расценивают произошедшее как теракт.

Неизвестный стрелял на марше в Тель-Авиве сегодня, пострадали трое. Ведется расследование данного теракта.

В четверг вечером в центре Тель-Авива проходит многотысячный марш против юридической реформы правительства. По участникам акции протеста стрелял неизвестный. Сообщается о трех пострадавших, они госпитализированы. Инцидент расценивается как теракт. Полиция ведет расследование.

Террорист был нейтрализован, пишут местные СМИ со ссылкой на начальника полиции тель-авивского округа Ами Эшеда.

Премьер Биньямин Нетаньяху, находящийся в настоящее время в Италии с официальным визитом, назвал случившееся тяжелым терактом.

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