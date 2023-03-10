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Стали известны подробности о будущей дороге из Ростова в Крым 

Стали известны подробности о будущей дороге из Ростова в Крым 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Автомобильная дорога "Таврида-2", которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымским полуостровом через северное побережье Азовского моря, не будет скоростной. Большей частью она будет предназначена для грузовых автоперевозок. 

Новая трасса, которая будет построена с нуля и уже получила название "Таврида-2", свяжет Ростов-на-Дону со столицей Крыма Симферополем, но она не будет скоростной, сообщил исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. 

У дороги будет категория IВ – ее ширина будет составлять четыре и более полос, но вот скоростной она не будет – на трассе будет действовать стандартное ограничение скорости в 90 километров в час, отметил Сальдо, передает ТАСС. 

Дорога пройдет через херсонский курортный Геническ на берегу Азовского моря, но предназначена она все же больше будет не для отдыхающих, а для доставки грузов на полуостров. Предполагается, что трасса сможет принимать до 30 тысяч машин и разгрузит Крымский мост, добавил Владимир Сальдо.  

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