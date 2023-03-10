Опубликовано: 2:27, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автомобильная дорога "Таврида-2", которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымским полуостровом через северное побережье Азовского моря, не будет скоростной. Большей частью она будет предназначена для грузовых автоперевозок.

Новая трасса, которая будет построена с нуля и уже получила название "Таврида-2", свяжет Ростов-на-Дону со столицей Крыма Симферополем, но она не будет скоростной, сообщил исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

У дороги будет категория IВ – ее ширина будет составлять четыре и более полос, но вот скоростной она не будет – на трассе будет действовать стандартное ограничение скорости в 90 километров в час, отметил Сальдо, передает ТАСС.

Дорога пройдет через херсонский курортный Геническ на берегу Азовского моря, но предназначена она все же больше будет не для отдыхающих, а для доставки грузов на полуостров. Предполагается, что трасса сможет принимать до 30 тысяч машин и разгрузит Крымский мост, добавил Владимир Сальдо.