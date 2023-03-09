Мишустин: мощный потенциал Северного Кавказа будет реализован

Правительство России поможет реализации потенциала Северного Кавказа в перспективных областях.
У СКФО есть мощный потенциал в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, санаторно-курортное лечение и туризм, заявил премьер Михаил Мишустин на заседании оргкомитета первой Кавказской инвестиционной выставки.
Правительство намерено объединить и систематизировать усилий властей и предпринимателей для успешного развития округа, подчеркнул глава кабмина, говорится в четверг на сайте правительства.
Власти держат регион в зоне особого внимания, видя его перспективы для инвестиций, создания рабочих мест, развития турсферы и рекреации.
Северо-Кавказский федеральный округ включает такие республики как Дагестан, Ингушетия, Чечня, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Также к округу относится Ставропольский край.
О Кавказской инвестиционной выставке
Первая выставка состоится в мае 2023 года, площадкой для нее станет «МинводыЭкспо». Кавказская инвествыставка будет двухдневной. На ней власти и бизнес обсудят перспективные инвестпроекты. В программе круглые столы, встречи, а также заседание "Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона" под председательством Мишустина.