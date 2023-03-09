Число авиарейсов между Узбекистаном и Турцией возрастет

Опубликовано: 22:36, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Представители Узбекистана и Турции договорились увеличить количество авиарейсов в ходе переговоров. Также стороны обсудили взаимный товарооборот и инвестиции.

Турция и Узбекистан в этом году увеличат количество авиарейсов, это было обговорено на встрече главы Минторговли Узбекистана Лазиза Кудратова и посла Турции Олгана Бекара, пишет пресс-служба МИПТ Узбекистана.

Стороны обсудили увеличение взаимного товарооборота и инвестиций в разы. Также они договорились увеличить число авиаполетов и открыть новые направления.



В завершение встречи представители Узбекистана и Турции подтвердили планы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.