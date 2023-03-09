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Число авиарейсов между Узбекистаном и Турцией возрастет

Число авиарейсов между Узбекистаном и Турцией возрастет
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Представители Узбекистана и Турции договорились увеличить количество авиарейсов в ходе переговоров. Также стороны обсудили взаимный товарооборот и инвестиции.

Турция и Узбекистан в этом году увеличат количество авиарейсов, это было обговорено на встрече главы Минторговли Узбекистана Лазиза Кудратова и посла Турции Олгана Бекара, пишет пресс-служба МИПТ Узбекистана.

Стороны обсудили увеличение взаимного товарооборота и инвестиций в разы. Также они договорились увеличить число авиаполетов и открыть новые направления.
 
В завершение встречи представители Узбекистана и Турции подтвердили планы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

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