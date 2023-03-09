Жители Тбилиси вышли на акцию протеста третий день подряд

Опубликовано: 21:53, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Жители Тбилиси устроили сегодня вечером очередную акцию протеста. Демонстранты призвали "Грузинскую мечту" отозвать законопроект об иноагентах и выпустить на свободу всех задержанных за последние несколько дней.

Жители Тбилиси вечером в четверг вышли на очередную акцию протеста. Собравшиеся у здания парламента Грузии потребовали завершить все процедуры по отзыву законопроектов об иностранных агентах, а также освободить всех тех, кто был задержан в ходе последних протестных акций.

Акции протеста в Тбилиси проходят третий день подряд. Для разгона митингующих полицейские применяли слезоточивый газ и водометы. Всего за два дня правоохранители задержали 133 человека.

Напомним, сегодня утром "Грузинская мечта" сообщила, что отзывает проекты об иноагентах, однако для того, чтобы завершить процедуры отзыва нужно провалить проект. В правящей партии пообещали, что после того, как законопроект будет провален, они не будут возвращаться к его рассмотрению.