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Жители Тбилиси вышли на акцию протеста третий день подряд

Жители Тбилиси вышли на акцию протеста третий день подряд
Жители Тбилиси устроили сегодня вечером очередную акцию протеста. Демонстранты призвали "Грузинскую мечту" отозвать законопроект об иноагентах и выпустить на свободу всех задержанных за последние несколько дней.

Жители Тбилиси вечером в четверг вышли на очередную акцию протеста. Собравшиеся у здания парламента Грузии потребовали завершить все процедуры по отзыву законопроектов об иностранных агентах, а также освободить всех тех, кто был задержан в ходе последних протестных акций.

Акции протеста в Тбилиси проходят третий день подряд. Для разгона митингующих полицейские применяли слезоточивый газ и водометы. Всего за два дня правоохранители задержали 133 человека.

Напомним, сегодня утром "Грузинская мечта" сообщила, что отзывает проекты об иноагентах, однако для того, чтобы завершить процедуры отзыва нужно провалить проект. В правящей партии пообещали, что после того, как законопроект будет провален, они не будут возвращаться к его рассмотрению.

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