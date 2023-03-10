© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанский или узбекский, шах или шуйуд плов, плов на молоке и из чечевицы, плов с говядиной, бараниной или курицей - состав уникального блюда меняется в зависимости от региона, при этом его уникальный вкус остается узнаваемым.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что готовят во Вторник огня в Азербайджане.

Одно из самых популярных блюд Центральной Азии и Кавказа, объект нематериального наследия ЮНЕСКО и просто вкусная еда - все это плов, видов которого огромное количество. Азербайджанский или узбекский, шах или шуйуд плов, плов на молоке и из чечевицы, плов с говядиной, бараниной или курицей - состав уникального блюда меняется в зависимости от региона, при этом его уникальный вкус остается узнаваемым.

Предлагаем разобраться в истории блюда и узнать побольше о тех его видах, которые популярны в Азербайджане и Узбекистане.

Кто первым сказал ”плов”?

Помимо самых разнообразных видов плова, вариаций названий у блюда из риса тоже немало. ”Плов”, ”пилав”, ”пилаф”, ”палов”, ”пелау и даже ”поло” (не путать с видом спорта). Считается, что слово ”плов” происходит от санскритского ”пулака”, что означает ”рисовый шарик”. Вполне логично предположить, что сама идея приготовления плова возникла в Индии, либо, как считают эксперты, в Иране, а может быть в обоих регионах одновременно. Индия, кстати, на сегодняшний день - второй после Китая крупнейший производитель риса в мире.

В результате арабских завоеваний Абассидов в VII-XIII веках плов обрел популярность по всему миру, добравшись до самого Средиземного моря. Естественно, что по мере продвижения по континенту, состав блюда менялся, но неизменными оставались главные ингредиенты плова:

рис

мясо

морковь

жир животного происхождения.

Плов, овеянный легендами

Плов – сытное блюдо, которым можно быстро наесться и получить силы для физической активности.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Легенда первая

Существует легенда о том, что Тамерлан первым придумал накормить сытным пловом своих солдат, отправляющихся в поход на Анкару. Плов Тамерлана по составу напоминал традиционный узбекский плов в казане: с рисом, морковью, бараниной и луком. Кстати, в битве при Анкаре Тамерлан одержал сокрушительную победу - наверняка благодаря плову.

Легенда вторая

Вторая легенда гласит, что известный врач Ибн Сина (или Авиценна), использовал плов в качестве лекарства и с его помощью лечил истощение, в том числе и душевных сил.

Легенда третья

Еще одна легенда связывает возникновение плова с именем великого полководца Александра Македонского, который распорядился создать легкое, но при том сытное блюдо из риса для своей армии. Считается, что в плов Александра Великого добавляли перец чили.

Плов по-азербайджански

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всякий, кому интересна азербайджанская кухня, обязательно должен попробовать национальный плов, благо, видов азербайджанского плова предостаточно на любой, даже cамый взыскательный вкус.

Шах-плов, или как его еще называют ”королевский плов” - поистине уникальное блюдо, ведь готовится он в лаваше, а по окончании приготовления плов лежит как будто на короне из хлеба. В шах-плове среди традиционных ингредиентов также присутствуют и сухофрукты. Джудже дошеме или ”уложенный” плов, где все ингредиенты выкладываются слоями. ”Изюминкой” такого плова выступает чечевица. Тоюг чыхыртма отличается тем, что готовится с курицей, а среди его ингредиентов, такие продукты как яйца и алыча. Сябзи говурма плов - азербайджанский плов с самой разнообразной зеленью, в том числе кявяром, укропом, щавелем и петрушкой. Шюйюд плов - здесь одним из необычных ингредиентов выступает укроп. Сюдлю плов - один из видов азербайджанского плова, который готовят на праздник весны - Новруз. Сюдлю-плов, пожалуй, самый необычный из множества разновидностей, поскольку представляет собой настоящий десерт, который готовится на тесте казмаг. Фисинджан-плов - плов с грецкими орехами, мясо к которому зачастую готовят в виде фрикаделек. Туршу-говурма - восхитительный азербайджанский плов с каштанами, альбухарой и гвоздикой в качестве одной из специй.

Азербайджанский плов часто подают как праздничное блюдо, рассчитанное на большое количество гостей. Традиционные торжества и свадьбы в Азербайджане редко обходятся без плова с сухофруктами или шах-плова.

Плов по-узбекски

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекский плов принято есть руками, тем самым проявляя уважение к пище. Видов узбекского плова не меньше, чем азербайджанского, и каждый из них, конечно, неповторим.

Туй Оши или свадебный плов - плов по-узбекски с отборным мясом, нутом и кишмишем - коронное блюдо традиционной узбекской свадьбы. Ферганский плов считается праотцом всех видов узбекского плова. Среди важнейших его компонентов чеснок, острый перец и барбарис. Плов по-бухарски служит в качестве десерта. Плов с курагой, черносливом, изюмом, яблоками и различными орехами - прекрасный и сытный десерт. Чалов-плов или плов по-хорезмски уникален тем, что, во-первых, это один из старейших узбекских рецептов плова, и, во-вторых, готовится он до десяти часов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В плов можно добавлять самые разнообразные ингредиенты, в том числе молоко, укроп, орехи и даже сухофрукты. В Италии, например, плов готовят из пасты в форме риса, а в Азербайджане заворачивают в лаваш. Видов плова настолько много, что по ним можно изучать культуру целых регионов и даже писать научные трактаты о влиянии плова на развитие цивилизаций.