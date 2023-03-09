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Наставник сборной Азербайджана рассказал о планах на будущее

Наставник сборной Азербайджана рассказал о планах на будущее
Джанни Де Бьязи опроверг слухи о скором уходе с поста главного тренера сборной Азербайджана по футболу. По словам 66-летнего итальянского специалиста, он обсудит свое будущее с АФФА в декабре, после истечения действующего соглашения.

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что он не собирается продлевать контракт с национальной командой.

По словам наставника, он ни в одном интервью не говорил о том, что решил не продлевать действующее соглашение, которое будет действовать до декабря текщего года.

Де Бьязи подчеркнул, что после того, как контракт закончится, он обсудит с АФФА свое будущее.

Напомним, этой зимой появилась информация о том, что Албания планирует переманить Джанни Де Бьязи, возглавляющего сборную Азербайджана с лета 2020 года. Ранее 66-летний специалист уже работал с албанской командой.

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