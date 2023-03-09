Из-за взрыва в кафе в Изобильном получили повреждения пять человек

Опубликовано: 18:56, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Изобильном мужчина активировал взрывчатку в кафе. Из-за взрыва получили повреждения пять человек, все они были доставлены в больницу.

В городе Изобильный на Ставрополье прогремел взрыв в одном из кафе. Об этом сообщили в администрации Изобильненского округа.

Он поведал что у посетителей заведения случился конфликт, в ходе которого неизвестный мужчина решил использовать взрывчатку.

В результате взрыва получили различные повреждения пять человек. В настоящее время все потерпевшие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает.

Сотрудники полиции приступили к расследованию произошедшего.

Напомним, в начале этого года в Хасавюрте произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Тогда пострадали пять человек.