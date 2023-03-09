Из-за взрыва в кафе в Изобильном получили повреждения пять человек

В Изобильном мужчина активировал взрывчатку в кафе. Из-за взрыва получили повреждения пять человек, все они были доставлены в больницу.
В городе Изобильный на Ставрополье прогремел взрыв в одном из кафе. Об этом сообщили в администрации Изобильненского округа.
Он поведал что у посетителей заведения случился конфликт, в ходе которого неизвестный мужчина решил использовать взрывчатку.
В результате взрыва получили различные повреждения пять человек. В настоящее время все потерпевшие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает.
Сотрудники полиции приступили к расследованию произошедшего.
Напомним, в начале этого года в Хасавюрте произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Тогда пострадали пять человек.