США высказались за продление зернового соглашения

США заинтересованы в том, что зерновая сделка, истекающая менее чем через 10 дней, была продлена. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
На днях о готовности продлить соглашение заявили в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова пояснила, что РФ сделает это, если другие участники инициативы будут выполнять свои обязательства в полном объеме.
Ранее на этой неделе о необходимости продлить действие стамбульской инициативы сообщили в Турции и ООН. Анкара предлагает, чтобы сделка была пролонгирована еще как минимум на шесть месяцев.
Напомним, зерновое соглашение было оформлено прошлым летом, а осенью его продлили еще на 120 дней. Срок действия сделки истекает 18 марта. В начале этого года президент Турции сообщил, что в общей сложности с 22 июля по 31 декабря из портов Украины в рамках сделки было вывезено свыше 16 млн т зерна.