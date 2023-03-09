США высказались за продление зернового соглашения

Опубликовано: 17:58, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

США выступают за продление истекающего в скором времени зернового соглашения. Об этом сообщили в Совете нацбезопасности Белого дома. Ранее о готовности продлить сделку сообщили в России и Турции.

США заинтересованы в том, что зерновая сделка, истекающая менее чем через 10 дней, была продлена. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

На днях о готовности продлить соглашение заявили в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова пояснила, что РФ сделает это, если другие участники инициативы будут выполнять свои обязательства в полном объеме.

Ранее на этой неделе о необходимости продлить действие стамбульской инициативы сообщили в Турции и ООН. Анкара предлагает, чтобы сделка была пролонгирована еще как минимум на шесть месяцев.

Напомним, зерновое соглашение было оформлено прошлым летом, а осенью его продлили еще на 120 дней. Срок действия сделки истекает 18 марта. В начале этого года президент Турции сообщил, что в общей сложности с 22 июля по 31 декабря из портов Украины в рамках сделки было вывезено свыше 16 млн т зерна.