20-градусные морозы придут в Москву в конце недели

Опубликовано: 18:24, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве снова похолодает до минус 20, такой будет температура в ночь с пятницы на субботу. Январские морозы в середине марта не буду долгими.

Новая волна холода придет в Москву в конце недели - в ночь на субботу столбики термометров покажут минус 15-20.

Похолодание будет резким, предупреждает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В пятницу в дневные часы ожидается около минус 1-6, в ночь на субботу уже минус 10-12 в Москве и до минус 20 по области. Особенно студеной ночь будет на севере и северо-востоке столичного региона.

За морозную и ясную погоду отвечать будет скандинавский антициклон. Он отступит к вечеру субботы, небо затянет, начнутся осадки, вероятен ледяной дождь.

Ранее синоптики сообщали, что настоящая, теплая весна в этом году придет в Москву не раньше середины апреля. В марте температура будет отставать от климатической нормы.