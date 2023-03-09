Закон об иноагентах: что это такое?

Законы об иноагентах существуют в нескольких странах мира, в том числе в России и США. Они направлены на обеспечение прозрачности деятельности лиц и организаций, финансируемых из-за рубежа. В ряде случаев принятие таких законов вызывает негативную реакцию общества - как, например, в Грузии.

Законы об иноагентах действуют в нескольких странах мира, другие задумываются об их введении, а в третьих полным ходом идет процесс их принятия. Такие законопроекты часто вызывают мощный общественный резонанс.

Кто такие иноагенты?

Иноагент - юридическое или физическое лицо, занимающееся прямо или косвенно политической и финансовой деятельностью в интересах другого государства.

После признания иностранным агентом, как правило, следуют ограничения на работу СМИ, некоммерческой организации или человека.

Иноагенты в США

В Америке Закон о регистрации иноагентов, более известный под аббривеатурой FARA (Foreign Agents Registration Act) был принят в сентябре 1938 года для недопущения нацистской (со стороны Германии) и коммунистической (со стороны СССР) пропаганды в стране.

Акт подвергался правкам в 1966 году - тогда его редакторы сосредоточились на агентах, фактически работающих с "вражескими странами".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Закон требует, чтобы агенты, представляющие правительства зарубежных государств, причем как физические, так и юридические лица, раскрывали свою работу и источники финансирования. Так обеспечивается прозрачность их действий в политике и экономике США.

FARA не распространяется на организации, связанные с наукой или религией, если они "служат не иностранным интересам". Что касается СМИ, то под действие закона попадают СМИ только те, которые "контролируются, субсидируются и финансируются" извне.

Кроме того, закон регламентирует деятельность лишь тех организаций, которые зарегистрированы и действуют на территории США.

Россия и иноагенты

В отечественное законодательство понятие "иноагент" было введено в 2012 году. Оно касалось некоммерческих организаций, занимающихся политической деятельностью в РФ и получающих финансирование из зарубежных источников. Законопроект под названием "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента" разработала группа депутатов во главе с Ириной Яровой.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Работа НКО, которые получают деньги или имущество из-за пределов страны, но участвуют в политической жизни внутри России, представляя иностранные интересы, не запрещается. Однако они должны регистрироваться в специальном реестре Минюста РФ.

Позже ведомство получило право самостоятельно включать НКО в реестр "иностранных агентов", а также проводить проверки организаций со статусом иноагента. Кроме того, они должны предоставлять сведения о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке.

Через 5 лет, в 2017 году был принят закон о СМИ-иноагентах, устанавливавший их определение. Согласно ему, это юрлица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юрлица, и финансируемые из иностранных источников.

В дальнейшем в законодательство вносились поправки, позволявшие СМИ-иноагентам публиковать информацию через российские юрлица, признанные иноагентами и учрежденные ими же. Все материалы таких СМИ и их юридических лиц должны сопровождаться указанием на "иностранного агента".

В 2020 году особый законопроект приравнял к иноагентам отдельных физических лиц и незарегистрированные общественные объединения, которые ведут политическую деятельность на средства из-за рубежа. Распространение материалов и информации о физлицах и организациях, включенных в реестры иноагентов, возможно только с указанием о принадлежности к иностранным агентам.

Сведения об иноагентах заносятся в реестр Минюста. Сейчас ведомство ведет четыре таких реестра:

НКО-иноагентов;

СМИ-иноагентов (и люди, и юрлица);

незарегистрированных общественных объединений;

физлиц-иноагентов.

Закон об иноагентах в Грузии

В Грузии в феврале-марте 2023 года обсуждались два законопроекта об иноагентах, автором обоих выступило общественное движение "Сила народа".

Мария Новоселова/

Первый вариант - закон "О прозрачности иностранного влияния" - говорит о признании иноагентами НКО и СМИ, свыше 20% финансирования которых поступает из другой страны. Такие организации обяжут подавать финансовую декларацию каждый год, иначе им грозит денежный штраф - $9,5 тыс.

После общественного резонанса, вызванного публикацией законопроекта, его создатели специально для сравнения разработали второй вариант, который полностью скопирован с американского закона FARA и касается не только юридических, но и физических лиц. Они рассчитывали, что путем наглядного сопоставления документов станет ясно, насколько безобиден изначальный документ.

Однако ни одна редакция не устроила грузинское общество и оппозицию. После массовых акций протеста в Тбилиси, собравших десятки тысяч демонстрантов и закончившихся беспорядками, власти решили отозвать оба законопроекта.