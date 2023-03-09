Закон об иноагентах: что это такое?

Законы об иноагентах действуют в нескольких странах мира, другие задумываются об их введении, а в третьих полным ходом идет процесс их принятия. Такие законопроекты часто вызывают мощный общественный резонанс.
Кто такие иноагенты?
Иноагент - юридическое или физическое лицо, занимающееся прямо или косвенно политической и финансовой деятельностью в интересах другого государства.
После признания иностранным агентом, как правило, следуют ограничения на работу СМИ, некоммерческой организации или человека.
Иноагенты в США
В Америке Закон о регистрации иноагентов, более известный под аббривеатурой FARA (Foreign Agents Registration Act) был принят в сентябре 1938 года для недопущения нацистской (со стороны Германии) и коммунистической (со стороны СССР) пропаганды в стране.
Акт подвергался правкам в 1966 году - тогда его редакторы сосредоточились на агентах, фактически работающих с "вражескими странами".
Закон требует, чтобы агенты, представляющие правительства зарубежных государств, причем как физические, так и юридические лица, раскрывали свою работу и источники финансирования. Так обеспечивается прозрачность их действий в политике и экономике США.
FARA не распространяется на организации, связанные с наукой или религией, если они "служат не иностранным интересам". Что касается СМИ, то под действие закона попадают СМИ только те, которые "контролируются, субсидируются и финансируются" извне.
Кроме того, закон регламентирует деятельность лишь тех организаций, которые зарегистрированы и действуют на территории США.
Россия и иноагенты
В отечественное законодательство понятие "иноагент" было введено в 2012 году. Оно касалось некоммерческих организаций, занимающихся политической деятельностью в РФ и получающих финансирование из зарубежных источников. Законопроект под названием "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента" разработала группа депутатов во главе с Ириной Яровой.
Работа НКО, которые получают деньги или имущество из-за пределов страны, но участвуют в политической жизни внутри России, представляя иностранные интересы, не запрещается. Однако они должны регистрироваться в специальном реестре Минюста РФ.
Позже ведомство получило право самостоятельно включать НКО в реестр "иностранных агентов", а также проводить проверки организаций со статусом иноагента. Кроме того, они должны предоставлять сведения о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке.
Через 5 лет, в 2017 году был принят закон о СМИ-иноагентах, устанавливавший их определение. Согласно ему, это юрлица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юрлица, и финансируемые из иностранных источников.
В дальнейшем в законодательство вносились поправки, позволявшие СМИ-иноагентам публиковать информацию через российские юрлица, признанные иноагентами и учрежденные ими же. Все материалы таких СМИ и их юридических лиц должны сопровождаться указанием на "иностранного агента".
В 2020 году особый законопроект приравнял к иноагентам отдельных физических лиц и незарегистрированные общественные объединения, которые ведут политическую деятельность на средства из-за рубежа. Распространение материалов и информации о физлицах и организациях, включенных в реестры иноагентов, возможно только с указанием о принадлежности к иностранным агентам.
Сведения об иноагентах заносятся в реестр Минюста. Сейчас ведомство ведет четыре таких реестра:
- НКО-иноагентов;
- СМИ-иноагентов (и люди, и юрлица);
- незарегистрированных общественных объединений;
- физлиц-иноагентов.
Закон об иноагентах в Грузии
В Грузии в феврале-марте 2023 года обсуждались два законопроекта об иноагентах, автором обоих выступило общественное движение "Сила народа".
Первый вариант - закон "О прозрачности иностранного влияния" - говорит о признании иноагентами НКО и СМИ, свыше 20% финансирования которых поступает из другой страны. Такие организации обяжут подавать финансовую декларацию каждый год, иначе им грозит денежный штраф - $9,5 тыс.
После общественного резонанса, вызванного публикацией законопроекта, его создатели специально для сравнения разработали второй вариант, который полностью скопирован с американского закона FARA и касается не только юридических, но и физических лиц. Они рассчитывали, что путем наглядного сопоставления документов станет ясно, насколько безобиден изначальный документ.
Однако ни одна редакция не устроила грузинское общество и оппозицию. После массовых акций протеста в Тбилиси, собравших десятки тысяч демонстрантов и закончившихся беспорядками, власти решили отозвать оба законопроекта.