Экс-глава ОМВД Кизлярского района может получить пожизненный срок

Опубликовано: 16:14, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Начальник ОМВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаев, обвиняемый в пособничестве террористам, готовившим теракты в Московском метрополитене в 2010 году, может получить пожизненный срок тюремного заключения.

Начальник ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев, обвиняемый по делу о терактах в Московском метрополитене в 2010 году, может получить наказание в виде пожизненного срока лишения свободы, сообщили в Басманном суде столицы, где проходили слушания.

Представитель гособвинения попросил признать Исаева виновным в терактах и участии в организованном преступном сообществе с использованием своего служебного положения и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, - рассказали в суде, передает ТАСС.

Обвинение считает, что Исаев был участником запрещенного в России преступного сообщества "Имарат Кавказ" и активно содействовал подготовке террористического акта на станции Московского метрополитена "Лубянка" в марте 2010 года. Его обвиняют по двум эпизодам ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), а также по ст. 209 и 210 УК РФ ("Участие в организованном преступном сообществе и бандитизм").

Исаев в 2009-2010 годах, используя служебное положение, предоставлял информацию главарям бандитов данные о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований, а также неоднократно лично перевозил их по территории Дагестана.

Напомним, в результате двух терактов в столичном метро 29 марта 2010 года погибли 39 человек, более 100 получили ранения.