Лучшими виноделами России 2023 года стали заводы Кубани

Опубликовано: 15:15, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России назвали 50 лучших винных хозяйств страны, в первую десятку рейтинга попали восемь кубанских и две крымских винодельни, которые выбрали ведущие российские рестораторы, сомелье, шефы и эксперты.

Путеводитель 50 Best Tastes of Russia представил на своем сайте рейтинг 50 лучших винных хозяйств России 2023 года, который был создан по итогам голосования 500 ведущих экспертов сферы по всей стране.

Создатели рейтинга не ограничились крупными винными брендами, включив в него небольшие, в том числе семейные хозяйства, а также локальные производства из Кубани, Ставрополья, республик Дагестан, Крым и Северная Осетия, а также Волгоградской, Ростовской областей, пишет РИА Новости.

Первое место рейтинга занял кубанский завод шампанских вин "Абрау Дюрсо". На втором месте винное хозяйство "Сикоры" из новороссийского хутора Семигорский, на третьем тоже кубанское предприятие "Галицкий и Галицкий" из станицы Гостагаевской под Анапой. Триумф кубанских виноделов немного разбавила "Винодельня Олега Репина" из севастопольского поселка Любимовка, однако замкнуло пятерку лидеров опять же кубанское хозяйство "Долина Лефкадия".

Надо заметить, что напитки кубанских виноделов составляют подавляющее большинство в первой десятке рейтинга: в нее вошли восемь виноделен из Краснодарского края и две – из Крыма.

Продукция предприятий - игристые, терруарные, миллезимные, коллекционные, авторские, выдержанные, автохтонные и другие самые разнообразные вина, за которыми стоит колоссальный, упорный труд, настойчивость, талант и вера в успех, предваряет рейтинг преамбула организаторов.