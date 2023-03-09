© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поездка в Грузию на машине имеет несколько очевидных преимуществ: вы ни от кого нигде не зависите, сами (или с помощью "Вестника Кавказа") можете составить маршрут и увидеть совершенно удивительные места. Зимой есть риск застрять на перевалах, но весной все проще.

Сегодня Грузию как туристическое направление активно раскручивают на Западе. Директор международной туристической выставки ITB Berlin Дебора Рут утверждает, что скрытая от мира "жемчужина" многое может предложить глобальному туризму и должна стать привлекательной во всем мире. Однако пока, по данным Национальной службы статистики, по числу визитов в Грузию лидируют россияне, за ними следуют турки и армяне, причем большинство туристов в восторге от отдыха и лишь 0,8% выражают недовольство.

Зачем ехать в Грузию на машине

Проще и быстрее всего попасть в Грузию, конечно, на самолете, но сейчас прямых рейсов нет. Любители полетов обычно добирались через Минск или Ереван, но с этим тоже не все просто, поэтому мы отправимся в Грузию на автомобиле.

Плюсы и минус поездки на автомобиле

Путь неблизкий – около 2000 километров, зато виды - захватывающие. Дорога, особенно на территории Грузии, местами - сплошной серпантин, зато сами трассы вполне приличные, поэтому если шофер крепко держится за баранку, ему практически ничего не угрожает. И к плюсам, и к минусам на дороге можно отнести множество храмов, рассыпанных по всей Грузии. Зрелище абсолютно завораживающее, но бывает, что сами грузины-водители, завидев вдалеке церковь, бросают руль и начинают истово креститься. Набожный водитель будет ехать не навстречу вам, а в том же направлении, но может оказаться рядом, подвергая опасности как свою, так и вашу жизнь. Правда, таких верующих, видимо, Бог бережет: случаев падения в пропасть исполняющих религиозный ритуал не зафиксировано.

На какой машине ехать

Не обязательно проделывать на автомобиле весь путь. Вы вполне можете прилететь в Тбилиси на самолете и уже там взять машину в прокат. Но наш сегодняшний рассказ для тех, кому нравится рулить.

Если вы счастливый обладатель мощного внедорожника, то при въезде в Грузию непременно осознаете уровень своего счастья. В горах преимущества повышенной проходимости очевидны. А дороги в Грузии разные. Подальше от цивилизации – никудышные. Но много превосходных трасс европейского уровня, спасибо ныне находящемуся на тюремных нарах Михаилу Саакашвили, который в свое время начал наводить порядок как в дорожной инфраструктуре, так и в дорожной инспекции. Сейчас грузинские полицейские мзду не берут – не предлагайте.

Какие нужны документы для поездки

Виза

Грузия считается одним из самых несложных направлений для самостоятельных путешествий. Виза сюда не нужна, и если вам не захочется уезжать (а вам, поверьте, не захочется), то можете остаться хоть на год.

Загранпаспорт

Загранпаспорт понадобится обязательно, причем есть одно ограничение: в документе не должно быть отметок о пребывании в Абхазии, с которой Грузия в начале 1990-х находилась в состоянии вооруженного конфликта, а в 2008 году Москва признала независимость Сухуми от Тбилиси. Правда, в Абхазию можно ездить и по внутреннему российскому паспорту, поэтому в заграничном – отметок о пребывании в недружественной Грузии стране теоретически ни у кого быть не должно.

Страховка

Нужна вам или нет медицинская страховка, решайте сами. Если у вас богатырское здоровье и при этом вы не экстремал, ищущий рискованных приключений, то страховку можете не покупать - при въезде Грузию у вас ее никто не спросит. С другой стороны, страховка стоит недорого, и если вам так спокойнее – все-таки купите, поскольку что случись, цены на лечение могут оказаться высокими.

А вот вашему автомобилю страховка потребуется. Полис можно оформить онлайн или купить прямо на границе, но в последнем случае вам понадобится местная валюта.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Один лари = чуть меньше 30 рублей

Полис для легковушки на две недели обойдется вам в 30 лари, на месяц - 50 лари. Если решите сэкономить на страховке для машины, то придется платить штраф 100 лари. Думайте, что дешевле.

Документы собрали? Тогда по коням!

Из Москвы до границы

Подробно описывать дорогу нет смыла – ее покажет любой навигатор. Вам предстоит проехать чуть меньше 2 тыс. км. Насколько быстро вы преодолеете это расстояние, зависит от погоды, ситуации на дорогах, скорости прохождения границы, а больше всего - от того, где и на сколько вы будете "зависать" в пути, поскольку, повторимся, места будут встречаться удивительные. Обычно туристы останавливаются в Ростове-на-Дону или во Владикавказе, или и там, и там. В любом случае, если даже меняться у руля и нигде не останавливаться, вам понадобиться больше суток, чтобы доехать до Тбилиси.

Уже больше года для въезда в Грузию через наземную границу не нужны какие-либо обоснования. Раньше у вас должна была быть весомая причина (работа, обучение, лечение), теперь ждут всех.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По Военно-Грузинской дороге ехать придется долго, но оно того стоит

Неприятный момент: движение на участке Военно-Грузинской дороги, ведущем в Грузию, периодически перекрывают из-за непогоды, тогда у пограничного пункта пропуска "Верхний Ларс" можно встать в пробку. Будем надеяться, вам повезет, но к такому развитию событий нужно быть морально готовым.

От границы до Тбилиси

Первый городок, в который вы въедете на территории Грузии – Степанцминда, бывший Казбеги. Мы уже называли 10 причин посетить Степанцминду. Если вы даже не полезете на Казбек, у подножья которого раскинулся город, то хотя бы посмотрите древние храмы и два Гвелетских водопада.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Разжиться бензином можно на заправках на LUKOIL, SOCAR и Rompetrol, Gulf, Frego. Оплата картой или наличными

Едем дальше. У Военно-Грузинской дороги вас ждет Крепость Ананури на берегу озера, откуда менее часа езды до Мцехеты - того самого места,

…где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры…

Именно в этом месте, у храма Джвари VI века, русский генерал, который "из гор к Тифлису проезжал", оставил монахам умиравшего Мцыри.

Именно во Мцхете святая Нино проповедовала христианство, а здешний храм Светицховели – памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - до сих пор остается главным собором и центром грузинского христианства. Грузины, как говорилось выше, весьма религиозны. Здесь можно остановиться в гостевом доме и провести целый день.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На грузинские трассы любят выходить коровы, лошади и ослики. Говорят, им нравится стоять на дороге, поскольку проносящиеся автомобили потоком ветра сдувают надоедливых насекомых

Из Мцхеты рукой подать (чуть больше получаса езды) до Тбилиси, который признан одним из лучших городов мира. Столица Грузии – начало всех туристических маршрутов (от совсем коротких, двухдневных, до двухнедельных), о которых вы узнаете из следующих статей. Но и в самом Тбилиси при должном запасе времени спокойно можно провести дней пять.