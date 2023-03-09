В Грузии оппозиция беспрецедентно обыграла власть 

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Политолог Рамаз Сакварелидзе объяснил, почему партии Саакашвили "Единое национальное движение" этой ночью удалось победить правящую силу "Грузинская мечта" путем беспорядков и насилия, заставив отозвать из парламента законопроекты об иноагентах. По его словам, оппозиции удалось сыграть на антироссийских настроениях молодежи.

Одержанная этой ночью победа оппозиции над действующими властями является необычайным явлением для Грузии. Со времен "революции роз" 2003 года оппозиционные митинги не заканчивались выполнением требований протестующих, и только сегодня, в 2023 году, правящая сила "Грузинская мечта" согласилась отозвать два законопроекта об иноагентах из парламента, то есть поступить так, как захотели ее политические враги при поддержке улицы.

Стоит напомнить, что политические митинги в Грузии – будничное дело. С того момента, как в результате парламентских выборов 2012 года партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" утратила власть и перешла в разряд оппозиции, она не прекращала попытки раскачать ситуацию в республике и каким угодно путем, в том числе путем провокации насилия, забрать у "Грузинской мечты" властные полномочия. В третий раз проиграв парламентские выборы в 2020 году, ЕНД не признала их итоги и перешла к ежедневным провокациям, так что на Западе сложилось впечатление, будто Грузия находится на грани политического кризиса.

В действительности никакого кризиса не было: митинги ЕНД всегда собирали очень мало людей, и только в исключительных случаях, когда саакашвилевцам удавалось сыграть на настроениях граждан, они выходили за рамки плановой борьбы оппозиции за власть уличными методами. Члены ЕНД даже бойкотировали парламент, но жизнь государства продолжалась в обычном порядке, как если бы этой оппозиционной силы не существовало вовсе. Тем удивительнее, что теперь, в начале марта 2023 года, скандальной партии удалось заставить "Грузинскую мечту" выполнить ее требования.

Как ЕНД победило "Мечту"?

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" перечислил несколько факторов, качественно отличающих борьбу вокруг законопроектов об иноагентах от предыдущих попыток ЕНД надавить на "Грузинскую мечту".

Сайт правительства Грузии

"Этот случай действительно беспрецедентный, раньше власти просто игнорировали требования оппозиции. Основную причину следует искать в поддержке обществом отмены этих законопроектов. То есть ЕНД смогла убедить многих граждан, что в случае принятия той или иной версии закона практически все контакты Грузии с Западом будут прерваны. И люди вышли протестовать именно против этого, поскольку почувствовали, что законопроекты негативного затрагивают их интересы, интересы целых слоев общества", - прежде всего сказал он.

"Вторая причина близка к первой: ЕНД удалось привлечь на свою сторону всех, кто сегодня работает с западными компаниями и структурами. Оппозиция убедила людей, что закон об иноагентах станет угрозой для всех, кто зарабатывает на контактах с Западом. И в-третьих, они провели аналогию с законом об иноагентах в России, пообещав, что в Грузии будут репрессии против людей, имеющих какие-то отношения с европейскими странами. То есть сыграли еще и на антироссийских настроениях", - обратил внимание Рамаз Сакварелидзе.

"Грузинская мечта" дала ЕНД оружие против себя

Законопроекты об иноагентах получилось легко подвести под традиционную риторику ЕНД о том, что "Грузинская мечта" якобы нацелена на сближение с Россией. "Оппозиция чаще всего апеллирует к тому, что "Грузинская мечта" идет к России, а не к Евросоюзу. Раньше, когда у нее спрашивали аргументы и доказательства, она ничего не могла предоставить, только голословные обвинения, но теперь у нее есть эти законопроекты, о которых на Западе прямо сказали, что они помешают сотрудничеству Грузии с ЕС. У одного из законопроектов даже название совпало с названием российского закона, так что ЕНД смогло заявить, что "Мечта" устремилась к России", - пояснил политолог.

"И так вышло, что для многих стала убедительной эта идея, что власти теперь сближаются с Россией и отдаляются от Европы. То есть люди отреагировали не на призывы оппозиции, а на сами законопроекты, и вышли на улицы по собственному желанию, а ЕНД воспользовалась поднятым протестом. Ядром этих процессов была работа оппозиционных политиков, но ее не видно на поверхности, особенно для молодежи, которая не разбирается в политических делах. И мы увидели стихийную реакцию на то, что гражданам "подсовывают Россию вместо Европы""

— Рамаз Сакварелидзе.

Что будет с законами об иноагентах дальше?

Перспективы законопроектов теперь совершенно неясны, поскольку власти откровенно опоздали с их продвижением. Эксперт подчеркнул, что работу стоило начинать с широкомасштабной кампании по объяснению населению задач, которые будет выполнять контроль за агентами иностранного влияния в республике, и пределов его применения.

"Де-факто мы увидели полный отказ от законопроектов. Власти сообщили, что без дополнительных условий отзывают закон из парламента, останавливают процесс, а дальше будут проводить встречи с гражданами и объяснять логику этих законопроектов, но заниматься этим слишком поздно. Объяснять стоило до протестов, беспорядков и штурма парламента, а после драки, как говорится, кулаками не машут", - заключил Рамаз Сакварелидзе.