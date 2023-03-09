За время непогоды Верхний Ларс собрал полторы тысячи большегрузов

Опубликовано: 12:51, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня ночью на границе России и Грузии открыли движение для всех автомобилей, приостановленное из-за непогоды. С 5 марта на пункте пропуска Верхний Ларс собралось более 1,5 тысяч большегрузов.

Сегодня с 0:20 российские дорожные власти разрешили движение на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, ранее закрытое из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС республики.

Решение принято в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

За время ограничения движения, введенного 3 марта, на российской стороне собралась уже привычная очередь из грузовиков – 1589 автомобилей. Все они были рассредоточены по стоянкам, а для водителей были организованы пункты питания с горячей едой и пункты обогрева, после открытия трассы здесь тоже нет никакого ажиотажа. Дорога была закрыта из-за погодных условий, поэтому за минувшие сутки на въезд и на выезд никто границу не пересекал. На российской стороне стандартная очередь из большегрузов - 1589. Они рассредоточены по стоянкам. Водителей обеспечивают горячей едой, работают пункты обогрева. Сейчас дорогу открыли, но на российской стороне никакого ажиотажа нет", - сказали в пресс-службе.

А вот со стороны Грузии на пропускном пункте Верхний Ларс образовалась пробка из автомобилей - длина затора перед границей России превышает километр, а по данным участников движения, она достигает двух километров.

Напомним, ограничения на проезд большегрузов действовали с 18:40 мск 3 марта, для легковых автомобилей и автобусов они были введены 5 марта и отменены с 16:00 мск 8 марта.