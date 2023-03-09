Казахстан вводит временный запрет на экспорт судака и сома

Опубликовано: 12:00, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Значительное истощение рыбных ресурсов Казахстана вызвало обеспокоенность министерства экологии и природы страны, которое предложило на шесть месяцев ограничить экспорт ряда видов свежей рыбы.

Комитет рыбного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов Казахстана из-за истощения запасов некоторых видов рыбы предложил ввести запрет на ее вывоз на срок шесть месяцев.

Уже подготовлен соответствующий проект приказа, документ опубликован на портале "Открытые НПА", передает "АиФ Казахстан".

Запрет связан с исполнением поручения главы государства, выданного во время его рабочей поездки в Атыраускую область в ноябре прошлого 2022 года, и начнет действовать спустя 10 суток со дня его опубликования.

В первую очередь он затронет такие виды рыбы, как свежемороженый или охлажденный судак и сом.