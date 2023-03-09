Жителей столичного региона снова ждут снег и гололедица

Опубликовано: 10:27, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе продолжатся снегопады, будет не холодно, но скользко и ветрено, из-за гололедицы по Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Сегодня в столичном регионе будет облачно, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега и до 3 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В Москве и Московской области ожидается небольшой снег и мокрый снег, будет достаточно тепло – воздух в Москве и области днем прогреется до 2 градусов тепла. Москва будет находиться в зоне холодного атмосферного фронта, поэтому будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня, начиная с 14-15 часов, пойдут кратковременные заряды снега. Ветер будет дуть юго-западный, западный, его скорость составит 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/c, рассказали в центре погоды "Фобос".

Атмосферное давление останется пониженным и составит 735 мм ртутного столба.

В то же время из-за гололедицы в регионе до вечера субботы, 11 марта, продлен "желтый", повышенный уровень погодной опасности, который ранее действовал до 10:00 четверга, 9 марта.

Ночная метель уже сказалась на работе столичных аэропортов – в московских воздушных гаванях было задержано и отменено более 20 авиарейсов. Так, в аэропорту Внуково задержали два и отменили три рейса, в аэропорту Домодедово задержано четыре рейса и восемь отменено, в Шереметьево задержано шесть рейсов и один отменен.