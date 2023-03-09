Опубликовано: 8:19, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Два фестиваля вина организуют до конца года в Ростовской области, их гости попробуют автохтонные вина. Так будет закреплен винодельческий статус Дона.

Два особых винных фестиваля пройдут до конца года на Дону - они докажут коренное происхождение вин, которые выпускаются здесь.

По словам первого вице-губернатора, на фестивале "Красностоп Золотовский", который примет хутор Старозолотовский, покажут автохтонные донские винные сорта.

На втором мероприятии под названием "Цимлянские традиции", уточнил Виктор Гончаров, на крупном винодельческом заводе представят выпускаемые здесь одноименные вина.

Политик пояснил, что автохтонные сорта винограда способны стать лицом виноделия всей России.