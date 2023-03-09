РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Дон подтвердит свой статус винодельческого региона сразу двумя фестивалями

Дон подтвердит свой статус винодельческого региона сразу двумя фестивалями
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Два фестиваля вина организуют до конца года в Ростовской области, их гости попробуют автохтонные вина. Так будет закреплен винодельческий статус Дона.

Два особых винных фестиваля пройдут до конца года на Дону - они докажут коренное происхождение вин, которые выпускаются здесь.

По словам первого вице-губернатора, на фестивале "Красностоп Золотовский", который примет хутор Старозолотовский, покажут автохтонные донские винные сорта.

На втором мероприятии под названием "Цимлянские традиции", уточнил Виктор Гончаров, на крупном винодельческом заводе представят выпускаемые здесь одноименные вина.

Политик пояснил, что автохтонные сорта винограда способны стать лицом виноделия всей России.

Донские виноделы удвоили выпуск своей продукции 

Донские виноделы удвоили выпуск своей продукции 

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
745 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version