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Волго-Каспийский канал станет глубже

Волго-Каспийский канал станет глубже
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Волго-Каспийский морской канал до конца года углубят до 4,5 м. Это позволит увеличить загрузку судов и загрузить новую портовую ОЭЗ.

Волго-Каспийский судоходный канал сделают глубже на 4,5 м, сообщил губернатор Астраханской области.

По словам Игоря Бабушкина, мера позволит улучшить транспортную логистику: по более глубокому каналу можно будет отправлять современные суда, которые в состоянии перевозить больше груза. В результате судоходные компании смогут уменьшить издержки, возникавшие из-за недогруза.

Губернатор напомнил, что в прошлом году канал уже был углублен, и грузооборот по нему вырос на 14%. Однако в скором времени планируется активизировать перевозки по коридору "Север-Юг", и такой динамики недостаточно, поэтому работы будут продолжены.

Углубление дна канала поможет и будущей работе строящейся портовой ОЭЗ.

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