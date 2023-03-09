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Построить аэропорт в Сухуме поможет Россия

Построить аэропорт в Сухуме поможет Россия
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Соглашение о строительстве аэропорта в Сухуме Россия и Абхазия могут подписать уже весной. Потенциальный инвестор завершил проектные работы, идет госэкспертиза.

Россия и Абхазия скоро могут подписать договор о строительстве аэропорта в столице республики Сухуме - это будет возможно после завершения госэкспертизы, которое намечено на апрель.

По словам президента Аслана Бжания, межправсоглашение может быть подписано в марте или апреле, пишет ТАСС.

Глава Абхазии уточнил, что для создания аэропорта понадобится несколько миллиардов рублей, которыми республика пока не располагает.

Ожидается, что спрос на перелеты в столицу Абхазии будет большим из-зв ограничения полетов на Кубань и в Крым, а также сложностей с международным туризмом.

Президент Абхазии: аэропорт Сухума будет открыт в намеченные сроки

Президент Абхазии: аэропорт Сухума будет открыт в намеченные сроки

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