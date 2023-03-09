Кубанские предприятия будут производить хирургические инструменты

Опубликовано: 0:23, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кубанские производители намерены наладить выпуск востребованной в России медицинской продукции. Спрос на нее значительно вырос с уходом зарубежных компаний, которые специализировались на производстве такого оборудования.

В России вырос спрос на наборы для гемодиализа и хирургические комплекты, выпуск которых вполне по силам наладить кубанским производителям, при условии получения льготных займов с господдержкой. Такие перспективы озвучили в краевом правительстве.

Процесс не потребует грандиозных вложений - региональный Фонд развития промышленности уже одобрил льготный кредит на почти 40 млн рублей. На эти средства предприятия смогут купить все необходимое оборудование, а также сырье и материалы.

В итоге компании смогут выпускать около 330 тыс наборов для гемодиализа и свыше 280 тыс комплектов операционных инструментов каждый год.

Как результат – не только снизится себестоимость этой продукции, но и закроется часть потребностей в ней у медучреждений всего ЮФО. В данный момент на территории округа такие предметы не выпускаются, рассказал министр промполитики края Дмитрий Хмелько.

Отметим, что за прошлый год кубанские фармацевты в рамках импортозамещения произвели в 2,4 раза больше лекарств, чем годом ранее - сейчас медикаменты выпускают 15 компаний.