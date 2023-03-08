Владимир Меньшов - оскароносный режиссер из Баку

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Премию "Оскар" Владимир Меньшов получил в 1981 году за фильм "Москва слезам не верит". Он стал вторым после Сергея Бондарчука советским режиссером, картина которого была отмечена наградой Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о Михаиле Калатозове - единственном советском режиссере, чей фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" - главную награду Каннского кинофестиваля.

Баку

Владимир Меньшов родился в Баку, его раннее детство прошло в Ичери Шехер, рядом с Девичьей башней, а потом семья переехала в дом на проспекте Нефтяников.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"В Баку я пошел в первый класс, но проучился, наверное, всего неделю, так как отца перевели работать в Архангельск", - рассказывал он. Через три года семья вновь переехала - на сей раз в Астрахань, на родину родителей. Там в 1957 году Владимир окончил школу с серебряной медалью и отправился в Москву поступать во ВГИК, но не прошел по конкурсу. Он вернулся в Астрахань, стал готовиться к повторному поступлению и в 1958 году был принят во вспомогательный состав местного драмтеатра. В перерывах между поступлениями молодой человек приобрел несколько профессий: работал токарем в Астрахани, на шахте в Воркуте, а потом уехал в Баку. Это был "незабываемый год молодости, когда я работал матросом на Каспии", вспоминал Меньшов. Из Баку он в 1961 году вновь отправился в Москву и с четвертой попытки поступил в Школу-студию МХАТ.

Была у меня внутри надежда, что родные края помогут мне. Одним словом, Баку дал мне не только жизнь, но и помог исполнить свою мечту

- отмечал режиссер.

Школа-студия МХАТ и ВГИК

В 1965 году Меньшов окончил Школу-студию и в течение двух лет был актером Ставропольского краевого драматического театра имени Лермонтова. Прочитанная в это время книга "Беседы о кино" Михаила Ромма произвела на начинающего артиста неизгладимое впечатление.

Режиссерская профессия во мне стала пробуждаться вместе с пробуждением актерским. Я стал немножко вмешиваться в педагогический процесс и в режиссерский процесс

- рассказывал Меньшов.

Он решил заняться кинорежиссурой и учиться хотел именно у Ромма. После персональных собеседований и письменных экзаменов Ромм был готов зачислить его на второй курс своей мастерской. Реализовать этот план не удалось, но благодаря Ромму Меньшов все-таки был принят во ВГИК в качестве аспиранта.

Меньшов - актер

В 1970 году, окончив аспирантуру, он снялся в главной роли в дипломной работе своего однокурсника Александра Павловского "Счастливый Кукушкин" и вместе с режиссером написал для этой картины сценарий по рассказу Валентина Катаева "Ножи". В следующем году режиссер Алексей Сахаров пригласил Меньшова на главную роль в фильме "Человек на своем месте". После этого его актерская карьера пошла в гору - Меньшов сыграл десятки ролей в картинах самых разных жанров: в социальной драме "Курьер", комедии "Где находится нофелет?", исторической драме "Царевич Алексей", фильмах-фэнтези "Ночной дозор" и "Дневной дозор". За роль в "Легенде номер 17" актер получил "Золотого орла".

Приход в режиссуру

Еще больший успех ждал Меньшова в режиссуре. В январе 1977 года на экраны вышла школьная драма "Розыгрыш", ставшая его режиссерским дебютом. Публика хорошо приняла фильм, в год выпуска он возглавил прокат, а создатели киноленты стали лауреатами Государственной премии РСФСР.

"Москва слезам не верит"

В 1978 году Меньшов приступил к съемкам мелодрамы "Москва слезам не верит". За основу он взял сценарий "Дважды солгавшая" Валентина Черных, который был написан для конкурса фильмов о Москве, занял призовое место, но после этого оставался невостребованным. Режиссеры считали историю о судьбах трех подруг слишком простой. Не нравился материал и многим актерам, которым Меньшов предлагал сняться в фильме. Режиссер внес изменения в сценарий - добавил забавные и колкие реплики, углубил характеры персонажей. На главную женскую роль утвердили супругу Меньшова - Веру Алентову, на главную мужскую - Алексея Баталова. Вышедшая на экраны в феврале 1980 года картина имела большой зрительский успех, стала одним из лидеров проката, а Меньшов - поистине народным режиссером. При этом критики и кинематографисты к фильму отнеслись прохладно и не понимали, почему он стал таким популярным.

"Оскар"

В 1981 году "Москва слезам не верит" получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". На самой церемонии 31 марта режиссер не присутствовал, статуэтку вместо него вручили атташе по культуре советского посольства в США Анатолию Дюжеву. Когда 1 апреля раздался звонок с поздравлениями, Меньшов не поверил, решив, что это розыгрыш. В том же году фильм был отмечен и Государственной премией СССР.

"Любовь и голуби"

Литературную основу для следующей картины Меньшов выбирал долго и тщательно - читал много сценариев и книг. По словам режиссера, он хотел доказать, что успех "Москвы…" не был случайным. Меньшова заинтересовала комедия Владимира Гуркина "Любовь и голуби", спектакль по этой пьесе он увидел в "Современнике". Режиссер объяснял, что его "зацепила" история, которая заставляла зрителей одновременно смеяться, плакать и задумываться о жизни. Во время съемок картину закрывали: в СССР шла антиалкогольная кампания, а герои во многих эпизодах поступали вразрез с ней. Потом ситуацию удалось уладить, и работа над фильмом продолжилась. Он вышел в январе 1985 года без особой рекламы и успеха предыдущей ленты в прокате не повторил, несмотря на звездный актерский состав.

Другие фильмы

Еще одну комедию - "Ширли-мырли" - Меньшов снял в 1995 году. Это фарсовая история о братьях-близнецах с участием Валерия Гаркалина, Веры Алентовой, Инны Чуриковой, Любови Полищук, Армена Джигарханяна и других популярных актеров. Его последней режиссерской работой стала драма "Зависть богов" 2000 года.

Последний приезд в Баку

Много лет Меньшов преподавал во ВГИКе и на Высших курсах сценаристов и режиссеров. И его последний приезд в Баку связан с участием в Днях ВГИКа в Азербайджане. Это было в апреле 2019 года, за два года до смерти Меньшова. В киноцентре "Низами" состоялся его творческий вечер. "Впечатления от визита самые разные, они начинаются с этого кинотеатра, в котором я провел немало счастливых минут, смотрел фильмы", - признавался режиссер. Он также отмечал огромные изменения в облике Баку:

Узнать город очень трудно, сейчас здесь построены изумительно красивые здания. Люблю этот город, тут тепло, у меня тут живут родные

Говорил Меньшов и о друзьях - азербайджанских режиссерах: "Здесь друзья - Эльдар Гулиев, с которым мы 60 лет назад поступали во ВГИК, и оба провалились. Но он на следующий год поступил, а я еще попытки предпринимал. Есть и новые друзья - замечательный режиссер Вагиф Мустафаев, его я приметил еще на Высших режиссерских курсах. Сейчас Вагиф - маститый режиссер".