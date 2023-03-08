АФФА распределила средства на строительство стадионов в регионах Азербайджана

Опубликовано: 7:48, 8 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку состоялись конференция АФФА и заседание Исполкома организации. Главными темами встречи стали доходы и расходы бюджета, подготовка к мероприятиям, приуроченным к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, строительство стадионов в регионах Азербайджана и утверждение наставников юношеских сборных.

Накануне в Баку состоялись конференция Ассоциации футбольных федераций Азербайджана и заседание Исполкома АФФА. В ходе конференции было сказано, что в 2022 году доходы АФФА по сравнению с 2021 годом увеличились на 25,4% и составили 33 млн 394,797 манатов. Больше всего средств – 14,5 млн манатов – АФФА получила от Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR). УЕФА перечислил 6,7 млн манатов, еще 6,6 млн манатов были получены от трансляций.

При этом расходы в прошлом году увеличились на 51,2%, до 33 млн 32,953 тыс манатов. Свыше 14 млн манатов было направлено на финансирование национальных команд, 1,6 млн манатов – на использование системы Video assistant referee (VAR). Остальные средства были потрачены на другие цели.

После конференции началось заседание Исполкома, на котором был обсужден целый ряд важных вопросов.

В частности, участники встречи поговорили о подготовке к мероприятиям, приуроченным к 100-летнему юбилею со дня рождения Гейдара Алиева, распределили полученные от ФИФА и УЕФА средства на строительство новых стадионов в различных регионах страны на период с 2024 по 2028 год, а также утвердили состав действующих при АФФА комитетов и определились с главными тренерами следующих возрастных групп – U-15, U-16, U-17, U-18, U-19 и U-19 (девушки).

Помимо этого, на заседании было решено, что со следующего сезона первый дивизион и первенство дублирующих команд будут проходит отдельно.

Напомним, в прошлом месяце УЕФА перечислил семи азербайджанским клубам по 500 тыс манатов на развитие детского футбола. Средства предназначены за сезон 2021/22.