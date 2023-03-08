Международный женский день в столичном регионе отметится метелями

Опубликовано: 10:57, 8 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый весенний праздник, 8 Марта, в столичном регионе сегодня отметится метелью, будет относительно тепло, но пасмурно и снежно, а за ночь столицу и область затянуло морозным туманом.

Сегодня, в Международный женский день, первый весенний праздник, жителей столичного региона ждет облачная погода, метель и температура воздуха до нуля градусов, сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

Утром туман, который рассеется к 11 часам, но во второй половине дня временами снег, метель. Будет прохладно, но не холодно - в Москве днем минус 1-3 градусов, в Подмосковье 0 - минус 5 градусов. К вечеру в Москве потеплеет до нуля градусов, по Московской области до минус 3 - плюс 2 градусов, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть теплый, юго-восточный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, а вот давление будет падать и составит 731 мм ртутного столба, что значительно ниже нормы.

Ночью из-за достаточно сильного мороза столицу и часть области окутал морозный туман – он вызвал ухудшение видимости до 100 метров, что повлияло и на работу столичных воздушных гаваней, написал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В Москве на базовой метеостанции ВДНХ температура воздуха к 7 утра упала до минус 10,4 градуса, а на других столичных метеостанциях Тушино и Бутово – до минус 13,2 градуса и минус 13,5 градуса. В подмосковном Клину зафиксировали минус 16,6.