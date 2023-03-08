"К чему дорога, если она не приводит к храму", - эта реплика звучит в финале фильма грузинского режиссера Тенгиза Абуладзе "Покаяние". Не каждый турист, ищущий дорогу к храму в той или иной стране, вкладывает в это философский смысл, но каждый хочет увидеть культовые сооружения, которые пощадил не только неумолимый ход времени, но и нападки стихии.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о храме Артемиды в турецком Эфесе.

Древние храмы таят в себе удивительные истории прошлого. "Вестник Кавказа" собрал истории десяти храмов, вдохновляющих тысячи любителей истории со всего мира.

Гёбекли-Тепе, Турция

Гёбекли-Тепе "Пузатый холм" в Турции - это невероятно важный археологический памятник, один из самых известных археологических объектов, расположенных в регионе Юго-Восточной Анатолии. В 2018 году этот храмовый комплекс был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его значимость для науки сложно переоценить, поскольку это древнейший мегалитический комплекс. Сложно представить, что он был создан людьми до того, как были изобретены металлические инструменты или даже глиняная посуда. Гёбекли-Тепе был построен во время раннего этапа неолита Юго-Западной Азии, около 12 тысяч лет назад.

Гипогей Хал-Сафлиени, Мальта

Гипогей - древнейший мегалитический храм Мальты - выдолблен в толще известняка с помощью инструментов из кости и камня. В 1902 году его случайно обнаружили строители. Считается, что храм использовался для религиозных ритуалов и захоронений, о чем свидетельствуют могилы с личными вещами, такими как драгоценности, письма и гончарные изделия. Храм состоит из нескольких десятков помещений: маленькие использовались для захоронений, а большие - для религиозных церемоний. Гипогей, который начали строить к 4000 г. до н. э., использовался в качестве святилища на протяжении нескольких столетий, но около 2500 г. до н.э он был заброшен и запечатан.

Храм Аполлона в Дельфах, Греция

В Греции находятся множество древних и наиболее известных храмов. Один из них - это храм Аполлона в Дельфах, посвященный богу света и покровителю искусств. Древние греки считали, что центр мира находится в Дельфах и там обитает бог Аполлон. В храме находился знаменитый Дельфийский оракул - жрица, которая входила в состояние, подобное трансу, и давала пророческие советы. С оракулом консультировались по широкому кругу вопросов, от личных до государственных, и ее прорицания ценились очень высоко. Последний, шестой Храм Аполлона, был разрушен ревностными христианами в IV веке нашей эры, и большая часть его камней была использована для строительства христианских церквей. Руины храма можно видеть и сейчас.

Луксорский храм, Египет

Луксорский храм был построен в 1400 году до нашей эры на территории Фив - столицы Древнего Египта. Это огромный древнеегипетский храм, расположенный на западном берегу реки Нил в современном городе Луксор. Посвященный богу солнца Амону-Ра, он отражает историю нескольких правителей Древнего Египта. Здесь также находятся еще несколько знаковых мест - Карнакский храм и фиванский некрополь, вместе они входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм использовался как место сбора для ежегодного фестиваля Опет, во время которого статуи богов Амона, Мут и Хонсу несли с процессией из близлежащего Карнакского храма в Луксорский храм. Первоначальный храм был относительно небольшим, но Аменхотеп III расширил его, добавив большой внутренний двор, окруженный колоннадой из 14 колонн. Тутанхамон и Рамзес II также добавили некоторые элементы.

Ангкор-Ват, Камбоджа

Храм Ангкор-Ват на севере Камбоджи был построен во время правления короля Сурьявармана II в начале XII века как индуистский, а в конце XIII века стал буддийским. Чтобы завершить строительство Ангкор-Вата понадобилось более 30 лет. Храм был посвящен индуистскому богу Вишну и считается вершиной кхмерского зодчества. По заверению местных жителей, это сердце и душа Камбоджи, а также источник национальной гордости. Сам храм сложен из блоков камня-песчаника и украшен барельефами с сюжетами из индуистской мифологии и повседневной жизни древней Камбоджи. Входной билет в храмы Ангкора стоит около $37 долларов за человека. На территории Ангкор-Вата туристы любят встречать восход солнца.

Храм Неба, Китай

Храм Неба был построен в соответствии с китайскими религиозными принципами во времена правления династии Мин (1368-1644 гг.). Его использовали императоры династий Мин и Цин (1644-1911 гг.) для проведения ежегодных церемоний сбора урожая и молитв о мире и процветании страны. Строительство Храма Неба началось в 1406 году и закончилось через 14 лет во время правления императора Юнлэ, который также отвечал за строительство Запретного города. Во время Второй опиумной войны Храм Неба был оккупирован англо-французскими войсками. В 1900 году ситуация изменилась, и храм был занят войсками Альянса восьми держав во время антихристианского и антиимпериалистического восстания ихэтуаней. Сегодня храм открыт для посещения.

Храм Солнца в Конараке, Индия

Многие слышали о знаменитой династии Восточных Гангов. С этим периодом истории тесно связан Храм Солнца в Конараке. Это архитектурное чудо, построенное при правителе Нарасимхадева I в 1250 году, известно своей уникальной структурой и барельефами. Больше всего поражает каменное колесо диаметром более 3 метров у входа. Оно также используется в качестве солнечных часов, а всего таких колес 24. Сам храм - это воплощение колесницы бога Солнца, запряженной семью лошадьми. Храм также называют "Черной пагодой" из-за темного цвета. Как бывает в туристических местах в Азии, стоимость входного билета для местных и иностранцев сильно различается.

Пагода Шведагон, Мьянма

История пагоды Шведагон насчитывает более 2500 лет, а ее происхождение окутано легендами и мифами. Согласно древним сказаниям, пагода была построена во времена самого Будды, хотя самые ранние исторические записи указывают на то, что она была построена королем Анаврахтой к западу от города Ньянг У. Этот буддийский храм, расположенный в столице Мальты Янгоне, покрыт сусальным золотом и украшен тысячами бриллиантов, рубинов и других драгоценных камней. А на самой вершине укреплен крупный бриллиант в 76 карат. Храм окружают небольшие пагоды, святыни и другие религиозные сооружения. В XVII веке из пагоды был украден инкрустированный драгоценностями трехсоттонный колокол Дхаммазеди, возможно самый крупный колокол, отлитый человеком.

Храм Кедарнатха, Индия

Храм Кедарнатха считается одним из важнейших индуистских храмов Шивы. Согласно индуистской мифологии, первоначальный храм был построен Пандавами - пятью братьями-воинами, центральными персонажами индуистского эпоса Махабхарата - чтобы просить прощения у Шивы за свои грехи. Однако божество не пожелало встретиться с ними. Шива нашел убежище в Кедарнатхе, в Гималаях, куда за ним последовали Пандавы. Впечатленный такой решимостью, Шива простил братьев, и они построили храм на месте той беседы. Ученые уверяют, что храм Кедарнатха просуществовал под снегами 400 лет, с 1300 по 1900 год нашей эры. Также он пережил разрушительные наводнения в июне 2013 года.

Золотой храм, Индия

Хармандир-Сахиб, известный как Золотой храм, расположен в городе Амритсар в Пенджабе, Индия. Это один из самых известных храмов (гурдваров) сикхской религии. В 1809 году махараджа Ранджит Сингх отреставрировал построенный в 1589 году храм, использовав мрамор и медь. Через несколько лет, в 1830 году, верхние ярусы храма были покрыты золотом, из-за чего его и стали называть "Золотой храм". Храм был спроектирован пятым гуру сикхов, Гуру Арджан Дэвом, который задумал, что в храме будет четыре входа, что символизирует открытость сикхизма для всех людей, независимо от касты, вероисповедания или пола; акаждого, кто зайдет внутрь, бесплатно угощают вкусной едой.